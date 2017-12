Förderverein „Bibertal Hilft e.V.“ spendet 5.000 €

Der indische Priester vom Orden der Theresia von Lisieux wirkte zuletzt zehn Jahre in einer Missionsstation in Songea in Tanzania. Was er nicht für möglich hielt, gelang im vergangenen Jahr. Es gab in dem Gebiet kein Fließend-Wasser. Neben dem Missions- und Noviziatenhaus der Schwestern mit 30 Bewohnern, konnten jetzt das Pfarrhaus und 520 Kinder in der Grundschule sowie ein Kinderheim mit sauberem Trinkwasser versorgt werden. Bei einer weiteren Schule taten sich die Brunnenbauer wegen dem harten Granitstein schwer. Aufgrund zusätzlicher Kosten kommt die Finanzspritze aus dem Schwäbischen gerade zur rechten Zeit.Wegen seinen gesundheitlichen Beschwerden muss der 66jährige Ordensmann nun im Januar zurück nach Kerala. Seinen Gönnern und Unterstützer wünscht er ein gesegnetes Weihnachtsfest. Mit Dank blickt er auf die segensreiche 10jährige Arbeit in der Mission zurück. Konnte Pater Georg doch viel Hilfe aus dem Bibertal und Umgebung zur Selbsthilfe beisteuern. Er erinnert an die zehn Solarmodule und das gesandte Geld mit dem Strom und Licht in das Dorf mit Mehrzweckhalle, Kirche, Pfarrbuero, Missions- und Schwesternhaus kamen. Dann startete das Kuhprojekt. Jetzt besitzen über 80 Familien Kühe. Einige bekamen Geld für die Ausbildung ihrer Kinder und konnten ihr Haus einrichten. Die Lebenssituation wurde spürbar verbessert!Pater Georg sagt allen von ganzem Herzen „Vergelts Gott“! Wer ihn weiter unterstützen möchte, kann einen Betrag auf das Spendenkonto der „Körperschaft Bibertal hilft“ DE42 7206 9126 0000 0500 08, BIC: GENODEF1BBT und dem Kennwort „Pater Georg“ überweisen. Eine Spendenbescheinigung kann ausgestellt werden.