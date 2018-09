Das Parktheater im Kurhaus Göggingen- Ein einmalig schöner Veranstaltungsraum

Zur Ergänzung der " Hessing´schen Ökonomie-und Heilanstalt heute Hessingkliniken) konzipiert und geht auf englische Vorbilder des Pleasure Garden zurück.Mehrere dieser Vergnügungseinrichtungen sind bereits im 19. Jahrhundert in den Großstädten und Kurorten Europas entstanden.Geplant war eine Mulitfunktionale Nutzung als Wintergarten, Tanzsaal und Theater. Das Gögginger Kurhaus sollte als Ergänzung zum Stadttheater ein überregionales Auditorium locken.Es übertrag den damaligen Standort bezüglich Aussehen und Funktionalität. Neue Maßstäbe wurden unter anderem mit einer technischen Ausstattung einem hydraulischen Bühnenboden einer Warmluftheizung und einer elektrischen Beleuchtung neue Maßstäbe gesetzt.Einzigartig ist das Kurhaus wegen der Kombination eines Wintergartens mit einem voll ausgestatteten Theater mit Orchestergraben. Eine solche Konstellation gab es nur noch in Leipzig, Paris und Blackpool, wobei das Kurhaus in Göggingen das einzig noch heute erhaltene ist.Heute finden im Kurhaus tolle Konzerte und Veranstaltungen statt. Es verleiht jeder Veranstaltung eine besondere Note. Nicht nur regionale Künstler sondern auch Künstler wie Bruno Jonas,Das Passadene Roof Orchestra oder Alfons um nur einige zu nennen, sind immer gern Gäste in diesem Saal. Ein Blick in den Veranstaltungskalender lohnt sich ebenso wie ein Besuch. Ein wunderschönes Haus