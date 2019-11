Advent in Leipheim Vielfältiges Angebot im Dezember – eine Auswahl

131. Stunde der Kirchenmusik

Fenstersingen in Riedheim

Nikolausmarkt am 6. Dezember

Jahreskonzert der Stadtkapelle am 8. Dezember

Am ersten Advent (1. Dezember) findet um 19 Uhr in der kath. St. Pauluskirche die 131. Stunde der Kirchenmusik statt. Die St. Veitskantorei, der Posaunenchor, die Solistinnen Berenike Huber und Iris Lutzmann und das St. Veits-Consort bringen ein interessantes Programm zu Gehör: Neben einem Trompetenkonzert von G. Torelli mit dem Solisten Edgar Schneider erklingt das „Magnificat in D“ von J.D. Zelenka, sowie ein Chorsatz aus dem „Messias“ von G.F. Händel. Der Posaunenchor spielt adventliche und weihnachtliche Bläser-musik, darunter zwei Bearbeitungen aus Bachs Weihnachtsoratorium. Andreas Käßmeyer ergänzt das Programm mit Orgelstücken. Die Leitung des Abends hat Johanna Larch, der Eintritt ist frei, Spenden erbeten! Veranstalter: Ev.-Luth. KirchengemeindeDie ev. Kirchengemeinde Riedheim lädt im Advent herzlich zum Fenstersingen ein. Jeden Abend um 18 Uhr wird gemeinsam gesungen, eine Adventsgeschichte gehört und meist bei einem Imbiss ein geschmücktes Fenster bewundert. Wo das Fenstersingen stattfindet, finden Sie unter www.evangelisch-in-leipheim.de. Veranstalter: Ev.-Luth. KirchengemeindeDass es den Nikolausmarkt in Leipheim am 6. Dezember gibt, ist vor allem den Vereinen der Güssenstadt zu verdanken, die sich auch in diesem Jahr wieder mit einem tollen Angebot im Leipheimer Schlosshof beteiligen. Die Organisation übernimmt der Kreisverband Leipheim/Günzburg/Neu-Ulm der DLRG. Mit dabei sind: der Obst- und Gartenbauverein, die kath. Kirche, die UWG, das Mehrgenerationenhaus, die CSULeipheim, die Rettungshundegruppe SV OG Leipheim, die Faschingsgesellschaft Leipheimer Haufen, der Tauchsportverein Paradise Divers, die Abteilung Fußball des VfL, die Stadtkapelle Leipheim, die Stadtbücherei im Kantorhaus und die Familie Huser. Die Besucher dürfen sich auf Glühwein, Feuerzangenbowle, Punsch, Met, Suppen, Würstchen, Steaks, Lebkuchen, Donuts und noch mehr Leckereien freuen. Von den Teilnehmern selbst gestaltete und gebastelte Geschenkideen für das Weihnachtsfest runden das Angebot ab. Der Nikolausmarkt beginnt um 16 Uhr. Die musikalische Umrahmung übernimmt die Jugend der Stadtkapelle (17 Uhr) und der Posaunenchor (18 Uhr). Kinder aufgepasst! Gegen 17.30 Uhr wird der Nikolaus im Schlosshof erwartet. Ende ist gegen 21 Uhr Veranstalter: DLRGDie Stadtkapelle Leipheim veranstaltet am 8. Dezember ihr traditionelles Jahreskonzert in der Güssenhalle in Leipheim. In diesem Jahr steht das Konzert unter dem Motto „On Stage“. Die Musikerinnen und Musiker werden bei dem Konzert sowohl klassische, als auch moderne Stücke zum Besten geben – ein Programm für Jung und Alt! Neben der Stadtkapelle werden auch die Flohkiste und die Jugendkapelle einige Stücke spielen und den Zuhörern präsentieren, was sie im letzten Jahr gelernt haben.