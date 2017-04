Zwei prächtige Osterbrunnen für Günzburg Albertus-Magnus-Werkstätten und Brauchtumsverein haben wieder zwei Osterbrunnen geschmückt

In Günzburg stehen die Zeichen ganz auf Ostern: Während die Geschäfte derzeit

zum Osterfrühstück in die Günzburger Innenstadt locken, präsentieren sich die umliegenden Plätze wieder im Osterkleid. Mehr als 1.200 Eier schmücken seit wenigen Tagen die Brunnen auf dem Marktplatz und im Dossenbergerhof.

Geschmückt wurden die Osterbrunnen wie in den Vorjahren von den Albertus-Magnus-Werkstätten Günzburg der CAB Caritas Augsburg Betriebsstätten GmbH und dem Günzburger Brauchtumsverein.Sämtliche Eier wurden von Hand mit Draht bespießt und mit lichtechter Farbe gefärbt. Auch die Buchssträußchen, die den Brunnen schmücken, wurden in aufwändiger Arbeit geschnitten und gebunden. Bereits zum 8. Mal hat der Brauchtumsverein das Schmücken des Osterbrunnens im Dossenbergerhof übernommen.Oberbürgermeister Gerhard Jauernig und Kulturamtsleiter Peter Bannwarth dankten den Beteiligten für ihr Engagement: „Durch ihre Unterstützung lebt dieser schöne Brauch aus der fränkischen Schweiz auch in Günzburg fort.“