Zeit für Schüler - Ehrenamtliche Paten gesucht

Die Ehrenamtlichen unterstützen Schülerinnen und Schüler der 8. und 9. Klassen beim Übergang von der Schule ins Berufsleben. Die Paten helfen bei der Suche nach geeigneten Praktikums- und Ausbildungsstellen und bei der Durchsicht der Bewerbungsunterlagen. Sie zeigen Wege oder Alternativen auf, wie der gewünschte Ausbildungsberuf erreicht werden kann. Wenn Sie ein wenig Zeit übrig haben und diese in ein interessantes Ehrenamt investieren möchten, melden Sie sich! Wir freuen uns auf Sie!Weitere Informationen finden Sie unter https://www.fz-stellwerk.de/projekte/schülerpaten/



Interessenten wenden sich bitte an Frau Inge Schmidt, Leiterin des Freiwilligenzentrums STELLWERK, unter Tel.: 08221 - 930 10 10 oder per Email an schmidt@fz-stellwerk.de.