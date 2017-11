ZEICHNUNG VON ROCKLEGENDE UDO LINDENBERG SPÜLT FAST 1.600 € IN DEN TIERSCHUTZ

Mit einem € wurde das Selbstportrait angesetzt. Bereits nach 24 Stunden war es auf über 150 € gestiegen. Man konnte fast zusehen wie der Preis jeden Tag immer weiter in die Höhe ging. Mehrere Tage später war dann der Höchstpreis auf 718€. Die Auktion brachte dann ein endgültiges Ergebnis von1.569€ ein, das dem Tierschutzverein Glücksnasen e.V. zugute kommt.GLÜCKSNASEN IST EIN JUNGER VEREINAm 3.12.2016 waren es 11 Gründungsmitglieder, die den Tierschutzverein Glücksnasen e.V. gegründet haben. Heute "arbeiten" ehrenamtlich 23 Mitglieder für den Verein. Aktuell sind, wie die erste Vorsitzende Nicole Laubner in einem Pressegespräch erläuterte, 55 Mitglieder dabei, um Tieren aktiv oder finanziell zu helfen. Das Leben eines Tieres in Osteuropa hat nur einen sehr geringen Stellenwert. Sie werden einfach ausgesetzt, misshandelt, vergiftet oder anderweitig entsorgt. Das Ziel des Vereins ist es, notleidenden Katzen und Hunden zu einem lebenswürdigen Dasein zu verhelfen. Der Fokus wird auf die Länder Bulgarien und Rumänien gelegt. Sie sind aber ebenso in Deutschland aktiv, denn auch hier haben noch lange nicht alle Tiere ein artgerechtes Zuhause. Darüber hinaus ist ihr langfristiges Ziel, vor Ort Aufklärungsarbeit zu leisten und Kastrationsaktionen durchzuführen, damit das Problem an der Wurzel angepackt wird. Der Verein verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke und sämtliche finanzielle Mittel fließen in den Tierschutz. Der Erlös aus der Ersteigerung wird z.B. für eine Kastrationsaktion in Sofia genutzt oder für die Zahlung einer Hundepension, in der einer der Vierbeiner untergebracht werden musste. Laubner, wie viele andere Mitglieder auch, haben mit einem positiven Verlauf gerechnet, aber nicht das diese Auktion so in die Höhe geht.