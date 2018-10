Wie fahrradfreundlich ist Günzburg? Jetzt abstimmen beim ADFC-Fahrradklima-Test 2018

Oberbürgermeister Gerhard Jauernig sagt: „Fahrradfreundlichkeit ist ein echter Standortfaktor und ein Synonym für Lebensqualität geworden. Günzburg hat in den letzten Jahren viel für die Attraktivität des innerstädtischen Radverkehrs geleistet. Es wurden Angebotsstreifen geschaffen, innerstädtische Radrouten wurden ausgeschildert, Aktionen wie das Stadtradeln etabliert und vieles mehr. Jetzt geht es um die Frage: Kommen die Verbesserungen auch bei den Bürgerinnen und Bürgern an? Was läuft schon gut – was nicht? Ich bitte alle Günzburger Bürger, sich ein paar Minuten für die Befragung auf www.fahrradklima-test.de zu nehmen. Es lohnt sich!“Bei der Online-Umfrage werden 32 Fragen zur Fahrradfreundlichkeit gestellt - beispielsweise, ob das Radfahren Spaß oder Stress bedeutet, ob Radwege von Falschparkern freigehalten werden und ob sich das Radfahren auch für Familien mit Kindern sicher anfühlt. Mehr als 120.000 Bürgerinnen und Bürger haben 2016 mitgemacht und die Situation in über 500 Städten beurteilt.Die Umfrage findet bis 30. November 2018 über die Internetseite www.fahrradklimatest.de statt. Die Ergebnisse werden im Frühjahr 2019 präsentiert. Ausgezeichnet werden die fahrradfreundlichsten Städte und Gemeinden nach sechs Einwohner-Größenklassen.Der ADFC-Fahrradklima-Test ist die größte Befragung zum Radfahrklima weltweit und findet in diesem Jahr zum achten Mal statt. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) fördert den ADFC-Fahrradklima-Test 2018 aus Mitteln zur Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplans mit rund 195.000 Euro.