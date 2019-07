Viele glückliche Kinder beim Radio 7 Drachenkindertag im Ravensburger Spieleland

Zum vierten Mal lud Radio 7 zusammen mit dem Ravensburger Spieleland zum Drachenkindertag ein. Neben vielen tollen Aktionen, wie dem Rollstuhlbasketball, einer Parkrallye oder dem Kinder-schminken, wurde es dieses Jahr auch magisch. Florian Zimmer gewährte in seiner Zauberakademie den kleinen Besuchern einen Einblick in seine magische Welt. So ließ er Münzen verschwinden, zerschnitt Seile mit seiner Hand, aus Wasser zauberte er Kaugummis und begeisterte damit das kleine und große Publikum. Bei ein paar Zauberkunststücken lüftete Florian sogar den Trick dahinter und die Kinder konnten eifrig üben und nachzaubern.Auch Manfred Lucha, Minister für Soziales und Integration folgte der Einladung zum Drachenkinder-tag, und drehte gemeinsam mit Siglinde Nowack, Clemens Maier, Vorstandsvorsitzender der Ravensburger AG, Michael Kühn, Geschäftsführer Radio 7, und Ursula Schuhmacher eine Runde mit der "Schwäbischen Eisenbahn" durch den Park. „Ich freue mich, dass dieser Drachenkindertag möglich gemacht wird, weil dieses Engagement ein ganz wichtiger Beitrag ist. Es zeigt, dass jeder von uns Hilfe zur Selbsthilfe leisten kann. Und ich glaube, in diesem schönen Spieleland macht das noch mehr Spaß“, so Manfred Lucha.In der grünen Oase sorgten zum Ende des Tages eine Clownin, Musik und riesige Seifenblasen für einen gelungen Abschluss zum Drachenkindertag 2019.