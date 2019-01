Verlosung! Eine signierte Limitierte Fanbox von The Dark Tenor: "Symphony of Gohsts" zu gewinnen!

begeistert sein Publikum mit gekonntem Crossover aus Pop, Rock und Klassik, das Gänsehaut versursacht. Im September 2018 erschien das dritte Album des ausgebildeten Opernsängers,. Nun ist er 2019 auf großer Tour.Über seinen Auftritt in München am 25. Januar berichtet unser Bürgerreporter Thomas Rank hier Vor dem Konzert traf dieser den Dark Tenor zum Interview. Worüber die beiden sich unterhielten, könnt ihr unter diesem Beitrag nachlesen: https://www.myheimat.de/guenzburg/kultur/fans-von-unheilig-sind-auch-bei-uns-auf-den-konzerten-ein-interview-mit-the-dark-tenor-d2977985.html

Das Album "Symphony of Ghosts" ist auch in einererschienen., die neben der CD unter anderem auch eine DVD sowie eine Fahne mit Logo enthält und die vom Künstler selbst signiert wurde. Klickt auf "MItmachen" und mit ein bisschen Glück könnt ihr so diese exklusive limitierte Edition gewinnen. Bis zum 10. März 2019 könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen. Der Gewinner wird per interner Nachricht hier auf myheimat.de informiert. (Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.), um an der Verlosung teilzunehmen. Mehrfach-Klicks werden nicht berücksichtigt.