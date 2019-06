Sterneköche stellen beim Steiff Sommer Kochbuch für den guten Zweck vor und signierten es-Kinder mit Down Syndorm werden unterstützt

EIN INTERVIEW MIT OTTO FINDEN SIE HIER



Am Samstag waren Simon Tress und Bernd Siefert nach Giengen zur Autogrammstunde gekommen. Zusammen mit Timo einem Kind mit Down Syndrom signierten sie die Bücher. Timo hat die Maultaschen im Buch,wie er verriet.Simon Tress kochte 2003 unter anderem im Gästekasino des Bundesverteidigungsministeriums in Berlin. 2006 war er in Harald Wolfahrts Palazzo in Hamburg tätig.Seit 2006 ist er Betreiber eines Biohotel Restaurants in Ehestetten. Tress war unter anderem im Fernsehen bei Kaffee oder Tee, in der Landesschau, dem ARD Buffett, sowie dem Promi Dinner.Mit Bernd Siefert kam ein Washechter Weltmeister nach Giengen. Siefert, der Konditor ist, lernte sein Handwerk bei Sprüngli in Zürich.Gemeinsam mit Manfred Bacher hat er 1997 bei der Konditorenweltmeisterschaft teilgenommen und den Titel geholt.Außerdem wurde er sechsmal hintereinander Deutscher Meister.Tress und Siefert waren am Samstag zur Autogrammstunde gekommen. Am Sonntag wird der bekannte Fernsehkoch Frank Oehler ab 14 Uhr in Giengen zu Gast sein.Viele Besucher nutzten diese Aktion, spendeten und ließen sich die Bücher signieren.