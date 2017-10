STEIFF UND HORST LICHTER HELFEN BEIM HELFEN -Krebskranke Kinder werden unterstützt- Ab 20. Oktober gibt es den Bären

Um die „Krebskranke Kinder Freiburg e.V.“ zu unterstützen, verzichtet Horst Lichter auf sein Honorar und spendet von jedem verkauften Bär 10 Euro an den Förderverein.Der Förderverein „Krebskranke Kinder Freiburg e.V.“ unterstützt seit 34 Jahren die medizinische Forschung und hilft den Eltern der kleinen Patienten mit einer Vielzahl an finanziellen, psychologischen und sozialen Maßnahmen. Mit jeder Spende wird die Heilungschance der Kinder verbessert und den Eltern die Nähe zu ihren Kindern ermöglicht. Daher auch das Motto des Fördervereins: Helfen hilft!Lichter, der selbst einige Rückschläge, schwere Krankheit und den Verlust eines Kindes erfahren musste, möchte mit dem 34 cm großen Teddybär aus feinstem Mohair nun seine Lebensfreude, seinen Humor und seine Träume weitergeben, die er trotz seinen Erfahrungen nie verloren hat. So will er gemeinsam mit der Margarete Steiff GmbH dem Förderverein „Krebskranke Kinder Freiburg e.V.“ beim Helfen helfen.Der „Horst Lichter Bär“ von Steiff ist ab dem 20. Oktober 2017 erhältlich und auf 555 Stück limitiert. Der Verkaufspreis beträgt 199,00€.