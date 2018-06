Steiff eröffnet Concept Store in Frankfurt Neue Markenwelt mit Plüsch und Textil im DomRömer Areal

Ei gude wie! Ab dem 14. Juli 2018 könnte man diese hessische Begrüßungsformel bei Steiff häufiger hören. Die Margarete Steiff GmbH eröffnet einen neuen Steiff Concept Store in Frankfurt am Main: Eine fantastische Welt voller Tiere mit „Knopf im Ohr“, Kindermode und Geschenkideen für Groß und Klein.

Montag bis Samstag, von 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr erhalten Kunden auf 62 m2 die Chance, zwischen Hunderten Kuscheltieren in das traumhafte Universum von Steiff einzutauchen. Das DomRömer-Quartier liefert den perfekten Rahmen. 35 Häuser werden auf dem historischen Stadtgrundriss Frankfurts rekonstruiert und greifen die Stilelemente der früheren Frankfurter Altstadt auf. Liebevolle Inszenierungen und einzigartige Bären machen in den dortigen Geschäftsräumen die Hektik des Alltags vergessen. Helle Möbel und sorgsam dekorierte Details laden zum Verweilen ein. Ob Modetrend oder klassisches Basic, in Frankfurt werden dank „Steiff Collection“ sämtliche Ansprüche an Baby- und Kinderkleidung bedient. Mit „New Born“, „Minis“ und „Kids“ liegt unkomplizierte und entzückende Mode bereit.Das Produktportfolio lässt keine Wünsche offen! Treue Begleiter in allen Farben und Formen präsentieren sich in unterschiedlichen Themenbereichen. Klassische Teddybären, hochwertige Baby-Artikel oder ausgefallene Geschenkideen, alles ist vertreten. Vor Ort können die Lieblinge direkt in der Kinderspieleecke getestet werden.Auch Erwachsene können ausgiebig stöbern. Neben dem Bestandssortiment finden sie Repliken von Steiff-Kuscheltieren aus ihrer eigenen Kindheit oder limitierte Sondereditionen. Der Steiff Concept Store überzeugt mit Wärme und Herzlichkeit und steht ganz im Sinne von Margarete Steiffs Motto: „Für Kinder nur das Beste!“ Steiff Shop im DomRömer-Quartier: Markt 24 60313 Frankfurt Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 10.00 – 19.00 Uhr