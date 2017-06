Star Wars im Fokus vom Legoland- So viele Teilnehmer wie noch nie-Mehr als 350 Mitwirkende in Günzburg

Legoland Deutschland Chef Martin Krings zeigte sich im Gespräch mit Myheimat sehr erfreut. " So viele Teilnehmer wie in diesem Jahr hatten wir noch nie". Und er hat recht behalten.

Waren es von der German Garrison sont zwischen 200 und 250 Teilnehmer, waren in diesem Jahr mehr als 350 Menschen gekommen, die den zahlreichen Besuchern am verlängerten Ferienwochenende die Welt von Star Wars näher gebracht. Zahlreiche Aktionen für jung und alt hatten die Organisatoren auf die Beine gestellt. Highlight dürfte sicherlich die Autogrammstunde mit Angus Mac Innes der den John " Dutch" Vander in der Episode IV - Eine neue Hoffnung spielte und in weiteren Filmen zu sehen war. Viele große und kleine Fans nutzten die einmalige Gelegenheit dem Filmstar nahe zu sein, und sich auch mit ihm Fotografieren zu lassen. Die Parade die sich im Anschluß begleitet in diesem Jahr zum ersten Mal von einer Jugendkapelle durch den Park zog konnte sich in diesem Jahr nicht hinter der Arena aufstellen da der Platz nicht ausreichte, sondern postierte sich ausserhalb hinterm Aussichtsturm und zog dann in den Park. Ein grandioses Bild.