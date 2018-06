Stadtradeln vom 4. bis 24. Juli Stadt Günzburg nimmt zum dritten Mal bei der deutschlandweiten Mitmach-Aktion teil

Möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad fahren. Dazu ist jeder, der in Günzburg wohnt, arbeitet, zur Schule geht oder Vereinsmitglied ist, eingeladen. Ob die Radkilometer privat, beruflich, auf einer Radreise, einer Wochenendradtour oder mit einem E-Bike gesammelt werden spielt keine Rolle - jeder gefahrene Kilometer zählt.Mitmachen lohnt sich! „Jeder gefahrene Kilometer, der mit dem Rad zurückgelegt wird und nicht mit dem Auto, spart CO2. Das schützt das Klima. Außerdem stärkt Radfahren die eigene Gesundheit“, so Roman Holl, Energie-und Klimaschutzmanager der Stadt Günzburg. Für die Mitfahrer in den beiden fahrradaktivsten Teams gibt es wieder kleine Sachpreise zu gewinnen. Den offiziellen Startschuss für das Günzburger Stadtradeln gibt Oberbürgermeister Gerhard Jauernig am Mittwoch, den 4. Juli 2018, um 17.15 Uhr am Schlossplatz in Günzburg.Damit die Stadtradler gleich die ersten Kilometer sammeln, startet unmittelbar nach der Eröffnung die Auftakt-Radtour mit Oberbürgermeister Jauernig. Über den Donau-Radweg, die Schwäbische Kartoffeltour und den Günztal-Radweg führt die etwa 15 Kilometer lange Strecke zur Bertelemühle, wo Erfrischungsgetränke und eine kleine Stärkung warten. Um die Brotzeit zu planen, bittet die Stadtverwaltung um eine kurze Anmeldung bis Freitag, den 29. Juni 2018 unter Tel. 08221/930-1881 oder per E-Mail an holl@rathaus.guenzburg.de.Und so funktioniert das Stadtradeln:• Wer ein Stadtradel-Team gründen oder einem bestehenden Team beitreten will, kann sich ab sofort unter www.stadtradeln.de anmelden. •Informationen über das Stadtradeln in Günzburg gibt es unter dem direkten Link https://www.stadtradeln.de/guenzburg/ oder auf http://www.guenzburg.de/aktuelles/stadtradeln/ • Während des Stadtradel-Aktionszeitraums von drei Wochen tragen alle Teilnehmer ihre geradelten Kilometer in ihrem persönlichen Online-Radelkalender ein. • Der einzelne Teilnehmer entscheidet, wie die Kilometer ermittelt werden. Wer ein Smartphone besitzt, kann sich die Stadtradel-App kostenfrei herunterladen. Die App erfasst mittels GPS-Funktion, die gefahrene Strecke sowie die zurückgelegten Kilometer automatisch. • Das Mitradeln ist auch ohne eigenen Internetzugang möglich: einfach die gesammelten Kilometer aufschreiben und im Rathaus abgeben.Wer Fragen zum Günzburger Stadtradeln hat, kann sich an Roman Holl, Energie-und Klimaschutzmanager der Stadt Günzburg, wenden: per Mail an holl@rathaus.guenzburg.de oder per Telefon unter 08221/930-1881.