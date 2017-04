Seit zehn Jahren Günzburger Familienkarte- Knapp 1.800 Karteninhaber nutzen Bonuskarte der Stadt Günzburg

Familienkarte der Stadt Günzburg nutzt, kann ordentlich sparen. Jetzt ist die Bonuskarte neu aufgelegt worden. Viele Günzburger Unternehmen und Einrichtungen sind wieder mit ihren familienfreundlichen Rabattangeboten vertreten.„Wer eine Familie zu ernähren hat, muss gut haushalten“, sagt OberbürgermeisterGerhard Jauernig. „Mit der städtischen Familienkarte bieten wir Familien deshalb seit zehn Jahren ein Bonussystem, mit dem sie bei Einzelhändlern und Gastronomen Vergünstigungen erhalten können.“ So werde der Geldbeutel geschont und gleichzeitig die heimische Wirtschaft gestärkt, so der Rathauschef.Für die nunmehr sechste Auflage der Familienkarte konnte die Stadt weitere Partner gewinnen. „Dieses Engagement ist toll. Ohne die Unterstützung der örtlichen Wirtschaft wäre die Familienkarte nicht zu realisieren“, zeigt sich der OB dankbar. Inzwischen unterstützen 32 Unternehmen die Günzburger Familienkarte. Das freut auchCitymanagerin Nikola Tesch. „Unsere heimische Wirtschaft bietet den Karteninhabern Rabatte, aber auch kostenlose Getränke oder Sonderpreise. Das ist ein tolles Angebot für alle Günzburger Familien.“Welche Vergünstigungen die einzelnen Partner gestatten, hat die Stadtverwaltung auf einem Flyer zusammengefasst. Dieser liegt im BürgerServiceCenter sowie in allen öffentlichen Einrichtungen aus. Zudem zeigt ein QR-Code auf der Familienkarte an, welches Unternehmen welchen Bonus anbietet. Ein Aufkleber an den Eingangstüren und Schaufenstern der beteiligten Partner weist Passanten ebenfalls den Weg.Derzeit nehmen fast 1.800 Karteninhaber die Bonuskarte der Stadt Günzburg in Anspruch. „Ich freue mich sehr, dass unsere Familienkarte nach wie vor so gut angenommen wird“, sagt Oberbürgermeister Gerhard Jauernig. „Die große Nachfrage zeigt uns, dass unsere Familienkarte für viele Günzburger einen echten Mehrwert darstellt.“Die Familienkarte können alle Familien mit Hauptwohnsitz in Günzburg, die Kinder unter 18 Jahren haben, im BürgerServiceCenter des Rathauses beantragen. Wer schon eine Familienkarte besitzt, hat die neue Karte samt Flyer bereits mit der Post erhalten.