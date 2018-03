Schauspielerin Natalia Wörner gibt mit Sohn Jakob Lee den Startschuss für Europas erste Virtuell Reality Achterbahn

Mehr über die Neuheiten im Legoland gibt es HIER

Europas erste LEGO Virtual Reality (VR) Achterbahn geht im LEGOLAND Deutschland an den Start. Rennfahrer ab 6 Jahren treten in ihren Rennmobilen gegen den digitalen LEGO Zauberer, einen Piratenkapitän und „Surfer-Girl“ an – und zwar mehrdimensional. Die Piste im zugehörigen VR-Film ist komplett mit virtuellen LEGO Steinen gestaltet. Wer jedoch den ganz klassischen Achterbahn-Kick im Großen LEGO Rennen suche, könne die Achterbahn auch auf ihre ganz klassische Art genießen.