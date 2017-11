Radio 7 kommt mit Glasperlenspiel nach Lech Zürs am Arlberg.

Klein und fein soll es werden – in sportlicher, kulinarischer und musikalischer Hinsicht. Deshalb sei die Teilnehmerzahl auf 150 Personen limitiert worden.„Wir freuen uns sehr, dass die Premiere unseres Events in Lech Zürs am Arlberg stattfindet“, so Moderator Sebastian „das ist der perfekte Partner.“ Los geht’s am Samstag, 2. Dezember mit dem individuellen Skierlebnis. Der im Preis inkludierte Tagesskipass ist die Eintrittskarte für das größte Skigebiet Österreichs. Um 16 Uhr treffen sich die Teilnehmer anschließend bei der Rud-Alpe oberhalb von Lech. Dort wird zunächst ein Barbecue angeboten, bevor Radio 7 Musikchef Matze Ihring in der besonderen Hütten-Atmosphäre die Band Glasperlenspiel zum Interview und dem anschließenden Kaminfeuer-Konzert begrüßt.„Ich will, dass er perfekt ist; dass er echt ist“, so besangen Glasperlenspiel mit ihrer Hit-Single „Echt“ vor sechs Jahren diesen einen besonderen Moment, der in der Folge zu einer beispiellosen Karriere wurde. Vier goldene Schallplatten, gefeierte Konzerte, zahlreiche Auszeichnungen – Carolin Niemczyk und Daniel Grunenberg haben sich mit ihrem einnehmenden Elektropop aus fassbaren Texten und unfassbaren Melodien eine eigene Nische geschaffen, die im positivsten Sinne als Pop-Musik bezeichnet werden kann. 2016 war das erfolgreichste Jahr der Bandgeschichte: Neben einer nahezu überall ausverkauften Club & Hallentournee mit mehr als 40.000 Besuchern spielte die Band im Sommer 2016 in Deutschland, Österreich und der Schweiz über 55 Festivals vor rund einer Dreiviertelmillion Besuchern. Der Song „Geiles Leben“ bekam Dreifach-Gold und ist seit über einem Jahr in den offiziellen deutschen Charts und auch das Album »Tag X« hat Goldstatus erreicht. Eine mehrmonatige Schaffenspause haben die beiden genutzt, um ihr neues Album vorzubereiten, das Ende November veröffentlich wird. „Ihr Auftritt bei Snow, Stars & Barbecue ist der erste nach der Albumveröffentlichung“, freut sich Matze Ihring „das wird ein ganz besonderer Tag für alle Beteiligten.“