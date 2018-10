Oberschwabenschau bekommt Radio 7 Poschtämtle

Zehn verschiedene Postkarten mit schwäbischen Sprüchen wird es im Radio 7 Poschtämtle in Halle 2 geben. Davon verschicken können die Messebesucher so viele sie möchten. Der private Postdienstleister Südmail übernimmt das Porto und kümmert sich um den Versand. Die Schalter sind analog zu den Öffnungszeiten der Messe besetzt.„Das Poschtämtle passt hervorragend zu unserer Ravensburg-Halle und dem Marktplatzfeeling“, so Messeleiter Stephan Drescher „ich freue mich sehr darauf und hoffe, dass die Besucherinnen und Besucher vom Angebot regen Gebrauch machen werden.“ Die Oberschwabenschau ist vom 13. bis 21. Oktober täglich von 9-18 Uhr geöffnet. Im vergangenen Jahr kamen über 90.000 zur traditionsreichen Messe.