Nun auch offiziell eines der besten Restaurants in Nürnberg: BA BEEF CLUB erhält den OpenTable Diner’s Choice Award

Demnach sind 90 Prozent der Besucher des BA Beef Club so zufrieden, dass sie das Restaurant uneingeschränkt weiterempfehlen würden. Sie loben den perfekten Service, das ausgezeichnete Essen und die gemütliche Atmosphäre. Schon die aktuell ersten drei Kommentare auf OpenTable machen Appetit auf einen Besuch: „Ein hervorragender Service, stets freundlich. Das Essen war sehr lecker und der Gruß aus der Küche ein Traum“, schreibt ein Gast, der in der vergangenen Woche im BA Beef Club gespeist hat. Ebenfalls im März vor Ort war der Autor dieser Zeilen: „Die Steaks sind qualitativ hervorragend und perfekt zubereitet. Die Beilagen sind sehr gut und abwechslungsreich. Die Nr. 1 für Steaks in Nürnberg und Umgebung.“ Und eine Nürnbergerin schreibt: „Wir wurden sehr nett, zuvorkommend und unkompliziert bewirtet, bei köstlichem Essen, welches uns vom Chefkoch beim Servieren bis ins Detail erklärt wurde.“Carsten Baumann, General Manager des Park Plaza Nuremberg, zu dem der BA Beef Club gehört: „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung, weil sie direktes Feedback unserer Gäste ist. Wir werden uns aber auch darauf nicht ausruhen, sondern natürlich weiter verbessern. Auch wenn wir uns nun offiziell eines der besten Restaurants der Region nennen dürfen, sind wir noch nicht zufrieden. 90 Prozent Weiterempfehlungsrate sind schön, aber für uns nicht gut genug. Daran werden wir weiter arbeiten.“Neugierig geworden? General Manager Carsten Baumann und das BA Beef Club-Team bitten um vorherige Reservierung unter 0911/21 555 850 oder www.babeefclub.de. Der BA Beef Club ist Dienstag bis Samstag von 18:00 bis 22:30 Uhr geöffnet.