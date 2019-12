Nikolausmarkt am 5. Dezember - Tag des Ehrenamts

Den traditionellen Nikolausmarkt in Günzburg am 5. Dezember, der gleichzeitig internationaler Tag des Ehrenamtes ist, nutzen in diesem Jahr einige Standbetreiber, um sich bei den Inhabern der Bayerischen Ehrenamtskarte für ihr Engagement zu bedanken.Adventszeit ohne traditionellen Nikolausmarkt auf dem wunderschönen Günzburger Marktplatz? Undenkbar! Und so öffnet der mit Unterbrechungen seit 1889 stattfindende Nikolausmarkt auch in diesem Jahr am 5. Dezember wieder seine Pforten. Adventlicher Stimmung, Stände mit vielen Geschenkideen und der verführerische Duft nach leckeren Bratwürsten, gebrannten Mandeln und Glühwein laden die Besucher zum Verweilen ein. Das ist auch eine gute Gelegenheit, sich einmal zu bedanken. Daher haben einige Stände auf Anregung des Freiwilligenzentrums STELLWERK beschlossen, den Inhabern einer Bayerischen Ehrenamtskarte auf dem diesjährigen Nikolausmarkt am 5. Dezember, dem internationalen Tag des Ehrenamtes, einen Nachlass auf einige Angebote zu gewähren.Inhaber einer Bayerischen Ehrenamtskarte sollten ihre Karte also unbedingt mit zum Nikolausmarkt bringen. Die an der Aktion teilnehmenden Stände erkennen Sie am Logo „Wir machen mit!“. Dort erfahren Sie auch, welche Vergünstigungen Sie am jeweiligen Stand erhalten.Das Team vom Freiwilligenzentrum STELLWERK bedankt sich bei allen, die diese Aktion unterstützen und selbstverständlich auch bei allen Ehrenamtlichen für ihr Engagement. Wir wünschen Ihnen ein paar schöne Stunde auf dem Nikolausmarkt in Günzburg.