Neverending Story – Väter unterwegs mit Ihren Kindern

Nach dem Kennenlernen am Freitagabend in lockerer Spielerunde bildete der Samstag mit der Wanderung durch die Startzlachklamm den Höhepunkt des Wochenendes. Nach dem gemeinsamen Teil hatten die Papas Gelegenheit, sich individuell mit ihren Kindern zu beschäftigen und so die Beziehung zu stärken, mit das Hauptziel des Wochenendes. Alle nutzten diese wertvolle Zeit. Für manche gab es nichts Schöneres als das gemeinsame Toben im Bach. Die anderen besuchten das spannende Erzbergwerk am Grünten oder beschlossen den Nachmittag mit einer rasanten Abfahrt auf der nahen Sommerrodelbahn. So beschäftigt und begeistert verflog der Tag im Tun und Erleben, bevor am Abend das gemeinsame Grillen den Tag abschloss.Am Sonntag waren die Väter nach Frühstück und Packen noch eingeladen, sich an einer Gesprächsrunde zu ihrer Väterrolle und den Zielen für ihre Kinder zu beteiligen. Durch den Blick auf sich selbst wurden sich die Väter wieder bewusst, wie wichtig sie dabei für ihre Kinder sind.Mit einem Rucksack voller gemeinsamer Erlebnissen und hilfreicher Gedanken kehrten dann alle nach dem gemeinsamen Mittagessen zufrieden und inspiriert aus dem Allgäu zurück zu ihren Frauen und Müttern. Ein herzlicher Dank von den Veranstaltern und Teilnehmern geht an den Landkreis, der die Maßnahme großzügig unterstützt.