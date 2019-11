Nach Modernisierung für 6 Mio. Euro: Neuer Glanz für das Park Plaza Utrecht

[Executive Room mit raumhohen Fenstern und Blick auf die Stadt. Dieses Zimmer bietet luxuriöse ägyptische Baumwollbettwäsche, eine stilvolle Inneneinrichtung, eine begehbare Wasserfalldusche und Smart TV.]Das Park Plaza Utrecht befindet sich in der viertgrößten Stadt der Niederlande, die sich gerade mit Investitionen in ihre Infrastruktur und touristische Angebote attraktiver macht. Für die Neupositionierung des Park Plaza Utrecht erhielten alle Hotelzimmer, Rezeption, Restaurant und Bar, Fitness- und Eventbereichs sowie die zehn modern ausgestatteten Tagungs- und Veranstaltungsräume ein neues Design.Da auch Utrecht immer stärker von Geschäftsreisenden frequentiert wird, richtet sich das neupositionierte Park Plaza Utrecht künftig mit noch mehr Service an diese Zielgruppe. Zudem bietet das Hotel durch seine erstklassige Lage in direkter Nachbarschaft zum Bahnhof Utrecht Centraal und zum Ausstellungs- und Kongresszentrum Jaarbeurs besonders kurze Wege.Die zehn modernen Tagungsräume im obersten Stockwerk bieten beste Präsentationsmöglichkeiten, ein modernes Foyer, viel Tageslicht und einen herrlichen Blick auf Utrecht. Im Erdgeschoss befindet sich direkt neben dem neu gestalteten Restaurant- und Barbereich ein privater Eventbereich für bis zu 120 Teilnehmer – perfekt für geschlossene Gesellschaften wie Workshops, Feiern und Dinner.Das Park Plaza Utrecht wurde von Artelior entworfen, einem Architekturbüro, das auf internationales Hoteldesign spezialisiert ist und bereits in Deutschland und Kroatien Hoteldesignprojekte für die PPHE Hotel Group entwickelt und durchgeführt hat. Die preisgekrönte Agentur mit Sitz in London hat den Schwerpunkt auf die reiche Geschichte von Utrecht gelegt, kombiniert mit Inspirationen aus dem Manifest von De Stijl, einer niederländischen Künstlervereinigung, die von Piet Mondriaan und Theo van Doesburg gegründet wurde. Die neue Identität des Park Plaza repräsentiert ein Flair von Stil und Raffinesse und entspricht somit dem zeitgemäßen, hochwertigen Produkt, für das Park Plaza bekannt ist.Eigentümerin und Betreiberin des Park Plaza Utrecht ist die PPHE Hotel Group, deren Präsident & Chief Executive Officer, Boris Ivesha, hinzufügt: „Wir freuen uns sehr, dass wir die 7,1 Millionen Euro teure Umgestaltung der Innenausstattung und des Produktangebots des Park Plaza Utrecht nun offiziell abschließen können. Das Hotel liegt in unmittelbarer Nähe des Utrechter Hauptbahnhofs im Zentrum des Geschäftsviertels, und auch das Messezentrum Jaarbeurs ist zu Fuß erreichbar. Dieses erheblich aufgewertete Hotel bietet Geschäftsreisenden eine hervorragende Basis und ist zudem ein idealer Ausgangspunkt, um die Attraktionen von Utrecht zu erkunden. Die Niederlande waren schon immer ein wichtiger Markt für unsere Gruppe, und die Fertigstellung des Park Plaza Utrecht folgt unmittelbar auf den Abschluss der Neugestaltung des Park Plaza Vondelpark, Amsterdam im Oktober 2019 und die Neupositionierung des Park Plaza Victoria Amsterdam im September 2018.“Die Preise für eine Übernachtung im Park Plaza Utrecht beginnen bei 149 Euro im Superior Room.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.parkplaza.com/utrecht