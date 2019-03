"Lost but Found" – 5x1 signierte CDs von Ann Doka zu gewinnen

ist ein Multitalent und an mehreren "musikalischen Fronten" im Einsatz. Neben ihrer Karriere als Solo-Künstlerin ist Ann Doka auch Mitglied in zwei Bands.2018 wurde die Musikerin mit dem Deutschen Rock- und Pop-Preis ausgezeichnet, zudem erschien ihr neues Album. Ihr musikalischer Stil ist geprägt durch Country und Pop.In einem Interview spricht Ann Doka mit Bürgerreporter Thomas Rank über den Videodreh zu ihrem Song "Talkin' Like Before" mit der neunjährigen Hip Hop-Tänzerin Mara. Hier geht es zum Beitrag.Aus diesem Anlass könnt ihr bei myheimatgewinnen.