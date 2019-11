Legoland-Zauberhafte Zeit im Winterquartier der Piraten

Nach der Wintersaison im Feriendorf geht es im Park abgedreht weiter. Wenn sich dort die Eingangstüren am 28. März 2020 wieder öffnen, stehen die Ninja im LEGOLAND Deutschland Kopf: Gemeinsam mit den Gästen werden sie in der LEGO NINJAGO WORLD noch mehr Abenteuer erleben.Während die LEGOLAND Achterbahn-Wagen im Warmen auf ihren Einsatz im Frühjahr warten, geht die Festtagssaison nebenan im Feriendorf erst richtig los. LEGO rund um die Uhr können Familien an sieben Wochenenden im Pirateninsel Hotel genießen. Für die Unterhaltung während des unvergesslichen LEGOLAND Kurzurlaubs sorgen je nach Datum die beliebten, deutschen Zauberer und Luftballonkünstler Tobias Campoverde, Mario Richter oder Tobi van Deisner.Mitarbeiterfeier für Piraten-FansTeams und Kollegen ab acht Personen können hier eine Weihnachtsfeier der ganz besonderen Art erleben. Am 12. Dezember öffnet das Restaurant Piraten Taverne exklusiv für Gruppen in Feierlaune. Das einzigartige Piraten Ambiente, ein Drei-Gänge-Menü und ein Illusionist, der seine Tricks auf Augenhöhe präsentiert, machen den Abend für Erwachsene perfekt. LEGO Bauen darf natürlich auch an einem solchen Abend nicht fehlen.Familienzeit am BrunchbuffetAn zwölf ausgewählten Sonntagen wird im Restaurant Dschungel Buffet für den großen Festtagsbrunch aufgetischt. Die reichhaltige Auswahl des Buffets lässt keine kulinarischen Wünsche offen. Starttermin für diese Genussrunden ist am 24. November um 9 Uhr.Bowling und BurgerEnglisch, rosa oder doch lieber durchgebraten: Im Steak House Restaurant entscheidet der Gast am offenen Grill, wie er sein Fleisch gern hätte. Wer nach dem üppigen Mahl Bewegung braucht, kann donnerstags beim Steak & Bowl auf acht Bowling-Bahnen die Kugeln rollen lassen. Burger-Fans kommen sonntags bei Burger & Bowl auf ihre Kosten.