LEGOLAND ehrt tausend Jahre Betriebserfahrung

Mit einer großen Auftaktfeier für seine über 270 festangestellten Mitarbeiter stimmte sichdas LEGOLAND® Deutschland Resort auf die bevorstehende Saisoneröffnung am 6. Aprilein. Geschäftsführer Martin Kring nutzte diesen feierlichen Rahmen, um 34festangestellte Mitarbeiter für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit zu ehren und ihnenfür ihren Einsatz im Park und im Feriendorf zu danken. 15 Jubilare arbeiten seit fünfJahren, zehn Geehrte seit zehn und acht bereits seit 15 Jahren im LEGOLAND Resort.Ein ganz besonderes Jubiläum stand für Modellbauerin Vera Feldmann an: Sie war fürdas Unternehmen bereits vor der Eröffnung des Günzburger Parks tätig und hat viele derausgestellten LEGO Bauwerke im MINILAND designt und eigenhändig gebaut. Kringübergab ihr den Jubiläumspokal für 25-jährige Betriebszugehörigkeit und bedankte sichfür die jahrelange Zuverlässigkeit und das tatkräftige Engagement.„Ich bin immer sehr stolz, wenn ich meine Kollegen auszeichnen darf. Zum einen gibt esmir die Möglichkeit, mich persönlich für ihren Einsatz zu bedanken und zum anderen istdie große Erfahrung unserer langjährigen Mitarbeiter für das Unternehmen vonunschätzbarem Wert“, erklärt Geschäftsführer Martin Kring. So bringen es die 34Geehrten auf insgesamt 320 Jahre Erfahrung im LEGOLAND, zusammen mit den 92saisonalen Jubilaren wurde für 2018 ein Erfahrungsschatz von 930 Jahren ausgezeichnet.