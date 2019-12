Legoland :Deutschlands kreativste Modellbau-Familie ab heute gesucht-Hauptpreis Übernachtung im Pirateninsel Hotel

Mit dem heutigen Startschuss beginnt die dreiwöchige Bauzeit. Unter dem Thema „Baut eure Traumunterkunft aus LEGO Steinen“ sind alle aufgerufen, ihren LEGO Träumen freien Lauf zu lassen. Bunte Regenbogenvilla, luftiges Baumhaus oder abenteuerliches Dino-Gehege – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die einzige Herausforderung ist, die Träume mit LEGO Steinen wahr zu machen. Aber, keine Sorge, auf dem facebook-Kanal vom LEGOLAND Deutschland Resort geben LEGOLAND Modellbauer wertvolle Tipps und beantworten Fragen wie „Wie baut man mit eckigen Steinchen runde Formen“ oder „Wie gestalte ich Schriftzüge aus LEGO Steinen?“Bis zum 15. Januar 2020 können Fotos der fertigen Bauwerke eingereicht werden (per Mail an bauwettbewerb@LEGOLAND.de), die dann zur Abstimmung auf die LEGOLAND Website (www.LEGOLAND.de) gestellt werden. Die 20 Bauwerke mit den meisten Stimmen ziehen in die zweite Runde ein, wo ein neues Baumotto und ein großes LEGO Steinepaket warten. Einsendungen aus dieser Runde werden ebenfalls zur Abstimmung auf der LEGOLAND Webseite vorgestellt. Die fünf Teilnehmer mit den meisten Stimmen aus der zweiten Runde gewinnen einen exklusiven Familien-Aufenthalt vom 27.-28. März 2020 im LEGOLAND Pirateninsel Hotel, den es nicht zu buchen gibt! Noch vor allen anderen Gästen der Saison 2020 übernachten die Familien mitten in der traumhaften LEGO Piraten-Welt in Schlafschiffchen mit integrierter LEGO Bauplatte. Und das Beste: Am nächsten Tag, dem ersten Tag der neuen Saison, dürfen die Gewinner viele abenteuerreiche Stunden im LEGOLAND Freizeitpark verbringen, gekrönt von einer exklusiven Modellbauführung und Siegerehrung durch echte Modellbauer.Also: Ran an die eckigen Steinchen! Denn die schönsten Kindheitserinnerungen entstehen beim Spielen - vor allem in der stillen Jahreszeit.