LEGOLAND Deutschland Von Kürbisbauen bis Gruselparade – LEGOLAND feiert Geisterspektakel im LEGO Format

Geister-Hochburg im LAND DER RITTERBereits zweieinhalb Wochen vor dem Halloween-Abend, ab 13. Oktober, kommen Prinzessin Vampir und zahlreiche weitere schaurige Gesellen aus ihren Verstecken und sorgen bis zum großen Spukfinale am 31. Oktober für ein gespenstisch-schönes Halloween-Spektakel im LEGOLAND Deutschland. Tieffliegende Fledermäuse, Riesen-Spinnen und geisterhafte Gestalten verwandeln das LAND DER RITTER in eine Geister-Hochburg. Auch Parkdrache Olli haust hier mit seiner Blutsauger-Bande und jagt Kindern und Eltern wohlige Schauer über den Rücken, wenn sie die mächtige Ritterburg für einen Ritt auf dem wilden Feuerdrachen betreten.Spiel um Süßes oder SauresGleich im Eingangsbereich des Freizeitparks wartet im Trick-or-Treat-Haus die erste Herausforderung für kleine Geisterjäger: Wer traut sich an Hexe Pimpinellas Tür und spielt mit ihr um Süßes oder Saures? Keine Angst brauchen Kids vor der riesigen LEGO Spinne zu haben. Durch einen Lähmungszauber gebannt, sitzt sie vor der großen Kutsche und bietet ein tolles Foto-Motiv für das perfekte Halloween-Erinnerungsbild.Grusel-Deko selbst gebautJede Menge lustige Kürbisgeister, unheimliche Kreaturen und schaurige Überraschungen lauern am Gruselpfad, den die Gäste im LAND DER RITTER erkunden können. Es gibt zwei Varianten: Wer sich nur ein ganz kleines bisschen gruseln möchte, nimmt hier einfach die kindgerechte Abzweigung. Unerschrockene folgen dem Horrorpfad mit Gänsehaut-Garantie. Unter die LEGO MINILAND Bewohner haben sich Hunderte von gespenstischen LEGO Gestalten eingeschlichen und es sollen weitere dazukommen: Denn natürlich darf im LEGOLAND auch eine LEGO Bauaktion à la Halloween nicht fehlen. In der ersten Woche können alle Gäste gemeinsam an einem gigantischen Riesen-Kürbis mitbauen, während in der zweiten Woche unzählige kleine LEGO Vampir- und Frankenstein-Modelle entstehen sollen.Erschreckershow am WochenendeAn den Wochenenden ist Grusel-Showtime auf der Burgbühne. Live mit dabei ist Tobi van Deisner, Meister der Erschrecker. In seiner Show erweckt er Totenköpfe zum Leben, lässt Finger verschwinden oder seinen Arm zersägen.Premiere für Gruselparade am 31. OktoberHöhepunkt des gespenstischen Treibens ist wie all überall der 31. Oktober. Erstmals kommen an dem Tag alle Schauergestalten und LEGO Bösewichte für eine Halloween Gruselparade zusammen und spuken gemeinsam mit den verkleideten kleinen Gästen durch den Park. Wer mutig genug ist, kann also mit den Werwölfen, Hexen und Vampiren zusammen das Publikum erschrecken.Ein weiterer Grund also für die kleinen Gäste schaurig verkleidet am Halloweenfinale ins LEGOLAND zu kommen, denn für sie gilt: Kinder die am 31. Oktober verkleidet kommen, erhalten freien Eintritt!Übernachten zwischen LEGO SteinenAllein im LEGOLAND Feriendorf mit seinen thematisierten Familienzimmern in drei prächtigen Burgen, im neuen Pirateninsel Hotel und in den verschiedenen Themen-Häusern sind Besucher vor Spuk und Gespenstern sicher und können abends nach Parkschluss ganz entspannt die Restaurants und Freizeiteinrichtungen genießen.