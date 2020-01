LEGOLAND Deutschland sorgt 2020 für Wirbel: Besucher überschlagen sich-Magier Florian Zimmer gibt über 160 Shows

Kreiseln, rollen, springen – was normalerweise die kleinen LEGO Spinner (Kreisel) mit den Ninja-Figuren im Kinderzimmer auf´s Parkett legen, erleben die Parkbesucher in der neuen Saison im LEGOLAND Familienfreizeitpark in Bayern selbst. Mit 360 Grad Luftrollen fühlt sich jeder in der neuesten Attraktion des Themenbereichs LEGO NINJAGO WORLD wie ein richtiger Ninja. Dabei haben es die Besucher selbst in der Hand, ob sich ihre Spinjitzu Spinner vorwärts oder rückwärts, im Uhrzeigersinn oder gegen die Zeit drehen sollen. Wilde Wirbel und 360° Überschläge können nach Lust und Laune per Knopfdruck aktiviert werden. Wer nichts tut, kann auch ganz einfach nur entspannt dahingleiten. Der interaktive Fahrspaß im asiatischen LEGO Ambiente ist der ultimative Schritt auf dem Weg zum großen Meister des Spinjitzu, der alten Kampfkunst der Ninja. Die unterschiedlichen Farben der acht Gondeln repräsentieren die verschiedenen NINJAGO Charaktere und ihre Elemente im NINJAGO Universum.LEGO NINJAGO WORLD wird noch größerMit Lloyd‘s Spinjitzu Spinner wird die LEGO NINJAGO WORLD um eine weitere packende Fahrattraktion reicher. Erst vor drei Jahren eröffnete LEGOLAND Deutschland diesen Themenbereich mit dem interaktiven 4D-Fahrspaß LEGO NINJAGO The Ride, einer Attraktion, bei der die innovative Handgesten-Technologie erstmals in Deutschland zum Einsatz kam. Die NINJAGO WORLD ist an die gleichnamige Produktserie angelehnt und bietet an verschiedenen Stationen die Möglichkeit, wichtige körperliche Fähigkeiten der Ninja wie Schnelligkeit, Kraft oder Geschicklichkeit zu trainieren. Hier, inmitten einer Million verbauter LEGO Steine, können Kinder in die abenteuerreiche Fantasiewelt der fünf tapferen Ninja-Helden eintauchen und ihre LEGO NINJAGO Abenteuer aus dem Kinderzimmer im LEGOLAND fortführen.Magisches neues JahrWenn die neue Saison am 28. März 2020 beginnt, wird auch der Europameister der Magie Florian Zimmer mit am Start sein. Der Ulmer Illusionist schwebte bereits auf magische Weise über die Donau und befreite sich gefesselt aus einer brennenden Kiste. Im neuen Jahr wird Florian Zimmer in über 160 Shows seine Zuschauer im LEGOLAND auf eine magische Reise mitnehmen und in begeistertes Erstaunen versetzen. Daneben sind wieder zahlreiche Events geplant, wie etwa die LEGO NINJAGO Abenteuer, Rambazamba im LEGOLAND, die bunten Musik Nächte, das Movie Heroes Event, die LEGOLAND Halloween Weeks und viele spannende Bauaktionen.