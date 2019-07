Legenden des FC Bayern München gewinnen historisches Fußballspiel im Amphitheater von Pula - Arena Hospitality Group Partner des Turniers

Das Projekt ist Teil der strategischen Partnerschaft zwischen dem Tourismusverband Istrien und dem FC Bayern München, einem der bekanntesten Fußballvereine der Welt. Der FC Bayern München hat mit dem kroatischen Trainer Niko Kovač die Bundesliga und den DFB-Pokal in der letzten Saison gewonnen.Für dieses fantastische Turnier wurde ein 40 x 20 m großen Futsal-Spielfeld ins Zentrum des römischen Amphitheaters in Pula gebaut, Das Turnier wurde mit den Mannschaften "Vatreni" und zwei Teams vom "FC Bayern München" ausgetragen. In den beiden Halbfinalspielen setzen sich der FC Bayern 1990 mit 3:1 gegen den FC Bayern 2000 sowie CRO Srebric mit 2:0 gegen CRO Kranjcar durch. Das Finale gewann schließlich der FC Bayern 1990 mit 3:2 gegen CRO Srebric.Im Finale setzte sich das Team der Münchner 1990er Legenden um Augenthaler, Pflügler, Sternkopf, Dreher, Schupp, Lakies mit 3:2 gegen die Kroaten um den ehemaligen Bundesligaprofi Jurica Vranjes durch. Michael Sternkopf, Klaus Augenthaler und Danijel Vidajic, ein Gastspieler aus Pula, erzielten die Tore für den FC Bayern München 1990.Den dritten Platz teilten sich die Legenden des FC Bayern 2000 um Sergio, Olic, Witeczek, Gaudino, Dax mit dem zweiten kroatischen Team um Ivan Klasnic und Josip Simunic. Das torreiche Spiel um den dritten Platz endete 5:5.Niko Kovač, der in Berlin geborene, ehemalige Fußballprofi war von 2013 bis 2015 auch Trainer der kroatischen Nationalelf und bereite sich mit seiner Mannschaft im Park Plaza Belvedere Medulin in Istrien auf die FIFA Fußballweltmeisterschaft in Brasilien vor. Die Arena Hospitality Group betreibt unter anderem die vier Hotels & Resorts Park Plaza Arena Pula, Park Plaza Histria Pula, Park Plaza Verudela Pula und Park Plaza Belvedere Medulin in Istrien und ist Partner des Tourismusverband Istrien. Im Rahmen des historischen Fußballspiels im Amphitheater waren die Mannschaften des FC Bayern München im Park Plaza Histria Pula untergebracht.In den Park Plaza Hotels & Resorts auf der sonnigen Halbinsel Istrien ist das alles möglich. Und noch viel mehr. Die vier Hotels & Resorts Park Plaza Arena Pula, Park Plaza Histria Pula, Park Plaza Verudela und Park Plaza Belvedere Medulin bieten neben der perfekten Erholung auch beste Trainingsmöglichkeiten jeden Freizeitsportler. Die kroatische Halbinsel Istrien ist berühmt für ihre unberührte Küste mit felsigen Buchten, Sandstränden und vielen Naturschutzgebieten; dazu kommen noch hervorragende Einrichtungen für Wassersport- und Outdoor-Aktivitäten sowie eine lebendige Gastronomie. Die historische römische Altstadt von Pula und der hübsche Badeort Medulin sind attraktive Ausflugsziele und nur eine kurze Autofahrt von den Hotels entfernt.