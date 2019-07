Langeweile in den Ferien? Nicht in Leipheim!

Ein Überblick:

Ein bisschen größer wurde die Vorfreude noch seitdem das Ferienprogrammheft an der Schule verteilt wurde. Auch heuer wurde es wieder vom Stadtrat und Referenten für das Ferienprogramm Alexander Rabus, zusammengestellt. Mit dabei viel Bekanntes aber auch einige neue Veranstaltungen und Aktionen, wie zum Beispiel der „Sommerferien Leseclub“ in der Stadtbücherei. Insgesamt sind es 22 Programmpunkte geworden.„Wir wohnen in der Stadt, doch wer wohnt im Donaumoos am 30. Juli. Veranstalter: Arbeitsgemein­schaft Schwäbisches Donaumoos;Naturtheater „Der Herr der Diebe“ am 31. Juli; Kontakt: Karin Nusser.Ein Tag bei der Feuerwehr am 2. August. Veranstalter: Freiwillige Feuerwehr Riedheim-Weißingen;Spieleabend für Kinder am 7. August. Veranstalter: Stadtbücherei im Kantorhaus;Ein Nachmittag bei den Alpakas am 9. August. Veranstalter: Alpakas im Donaumoos GbR.Spaß beim Fußballgolf am 12. August. Veranstalter: Fußballgolf­anlage Schwaben;Instrumente selbstgemacht! am 13. August. Veranstalter: Stadtkapelle Leipheim;„Bunter Obsttag“ am 14. August. Veranstalter: Mehrgenerationenhaus Leipheim in Kooperation mit Frau Dorner von Krass e.V.„Wie kommt das Eis in die Theke?“ am 16., 23. und 30. August. Ver­anstalter: Eisdiele „il gelato“;„Gruselabend“ am Lagerfeuer am 20. August. Veranstalter: Land­gast­hof „Waldvogel“;Wir bauen uns ein Igelhaus am 23. August. Veranstalter: Obst- und Gartenbauverein Leipheim;„Wenn ich groß bin, dann werde ich Feuerwehrmann/-frau - Auf den Spuren von Grisu am 24. August. Veranstalter: Freiwillige Feuerwehr Leipheim;Schnuppertennis am 27. August. Veranstalter: VfL Leipheim, Abtei­lung Tennis;Schnuppertauchen am 31. August. Veranstalter: Tauchsportverein Para­dise Divers e.V: Leipheim;„Wir wollen doch nur spielen“ am 1. September. Veranstalter: Fasch­ings­jugend der Faschingsgesellschaft Leipheimer Haufen e.V.;Vogtsfrau und Schlossherrin zu Lypheim gibt sich die Ehre am 3. September. Veranstalter: Gästeführer­in Marianne Winkler;Erste Hilfe am 4. September. Veranstalter: Jugendrotkreuz Leipheim-Günzburg;Hausflohmarkt für & mit Jung und Alt am 6. September. Veranstalter: Rummelsberger Stift;Modellflugzeuge-Bau im Fliegerhorstmuseum Leipheim am 7. und 8. September. Veranstalter: Fliegerhorstmusem e.V.Sommerferien Leseclub in der Stadtbücherei Leipheim vom 22. Juli bis 22. September. Veranstalter: Stadtbücherei im Kantorhaus.Das Programmheft mit ausführlicher Beschreibung der Veranstaltungen und allen Anmeldeformularen gibt es im Internet unter www.leipheim.de.Viel Spaß in den Ferien!Bildunterschrift: In diesem Sommerferien lohnt sich „Schmökern“ ganz besonders, denn beim „Sommerferien-Leseclub“ der Stadtbücherei gibt es tolle Preise zu gewinnen. Ferienprogramm-Referent Alexander Rabus (l.) und Bürgermeister Christian Konrad haben schon einmal gemeinsam mit Büchereileiterin Petra Marczinzik-Geiger im Fundus der Bücherei „gestöbert“.