Kunterbunter Frühling auf dem Wochenmarkt Blumen-Aktion am 26. April

Die ersten Blumen wie Krokusse oder Schneeglöckchen sollten zwar zu diesem Zeitpunkt schon so manchen Garten verschönert haben, Ende April können Hobbygärtner aber erst so richtig loslegen. Die Zier- und Nutzgärten müssen auf die neue Pflanzsaison vorbereitet werden und der eine oder andere frühlingshafte Farbtupfer kann zusätzlich gepflanzt werden, um die Zeit bis zu den Sommerblühern zu überbrücken.Mitbringen werden die Blumen-Profis aus der Günzburger Straße jede Menge Frühlingsblüher, spezielle Marktangebote sowie Tipps und Tricks für all jene, die nicht auf den Sommer warten wollen, um sich an frischen Farben im Garten, auf dem Balkon oder auch im Wohnzimmer zu erfreuen.Im frisch bepflanzten Garten oder auf dem Balkon lässt sich dann auch schon wunderbar der Grill anfeuern. Passend dazu haben auch die Marktstände ihre Angebote angepasst. Zu kaufen gibt es von der Vorspeise und Beilage bis zum Grillgut so gut wie alles: Raffinierte Grillspieße und zahlreiche Würste am Metzgerstand, bunte Salate und Radieschen beim Gemüsehändler, Holzofenbrot am Brotstand oder würziger Käse und verschiedene Frischkäse-Aufstriche am Käsestand.Foto: Blu