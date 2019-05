Kroatiens schönster Campingplatz Arena Kazela Medulin strahlt nach umfangreicher Renovierung in neuem Glanz

Während der Wintermonate wurde der Campingplatz für knapp 18 Millionen Euro umfangreich modernisiert und empfängt seine Gäste 2019 mit 164 neuen, voll ausgestatteten Premium- und Familien-Campinghäusern in drei Kategorien. Die „Camping Villa“ bieten 40 Quadratmeter Innenfläche, dazu 20 Quadratmeter Terrasse sowie einen etwa 250 Quadratmeter großen privaten Garten – genug Platz für eine ganze Familie!Die „Camping Homes Green“ sind die ideale Unterkunft für Reisende mit einem gesunden Umweltbewusstsein, die auch im Urlaub nachhaltige Alternativen bevorzugen. Diese Campinghäuser bestehen aus ökologischen und recycelten Materialien und bieten 37 Quadratmeter Innenraum, 20 Quadratmeter überdachte Terrasse und ebenfalls 250 Quadratmeter privaten Garten.Die „Camping Homes Next“ bestechen durch eine komplette Ausstattung auf 30 Quadratmetern Innenfläche mit modernem Design und einer privaten Terrasse und Garten.Zusätzlich entstanden mehr als 1.000 geräumige Stellplätze für Wohnmobile und -wagen mit einer Größe von jeweils 120 Quadratmetern. Die Rezeption erhielt eine Runderneuerung, zudem wurden zwei neue Poolflächen (600 qm + 400 qm) errichtet. Die neuen komfortablen Unterkünfte sowie die moderne Einrichtung werden den Gästen einen luxuriösen Urlaub bieten. Die Besucher erwarten zudem verschiedene Gastronomiemöglichkeiten bis hin zu zahlreichen Gelegenheiten für Spaß und Aktivitäten auch für die jüngsten Besucher. Im neuen Look ist Arena Kazela Medulin die Top-Adresse für Familien, die den Sommerurlaub in der Südspitze Istriens verbringen möchten.Der Campingplatz Arena Kazela liegt nur zwei Kilometer vom Zentrum Medulins entfernt und erstreckt sich auf einer Fläche von 110 Hektar. Der zwei Kilometer lange Strand bietet eine unglaubliche Aussicht auf die Bucht von Medulin, die Inseln und das Kap Kamenjak.Mit 2.600 Sonnenstunden pro Jahr ist Istrien der perfekte Ort zum Sonnenbaden oder Outdoor-Aktivitäten. Die neu geschaffenen Sonnenterassen an den Poolareas sind die perfekten Locations um die Sonne zu genießen. Das Camp Arena Kazela Medulin bietet auch als einziges Camp in Medulin einen FKK Bereich an.Wer lieber auf Entdeckungsreise gehen möchte, kann den ruhigen, malerischen Riviera-Ort Medulin erkunden. Durch den Fischereihafen und die hübsche Strandpromenade mit ihren kleinen Restaurants und Cafés, der idyllischen Lage und außergewöhnlichen Wetterbedingungen hat sich der Ort zu einem Anziehungspunkt auch für Profisportler und Olympiateilnehmer entwickelt, die hier zu jeder Jahreszeit perfekte Trainingsbedingungen vorfinden.Für die Sportler bietet das Camping Arena Kazela Medulin Wander- und Joggingwege, Radwege, Tauchsport im klaren blauen Wasser des Mittelmeeres sowie Sportanlagen direkt auf dem Campinggelände an. Und der neue, luxuriöse, 400 Quadratmeter große Pool bietet angenehme Entspannung im Anschluss.Neben einem Kinderspielplatz verfügt der Campingplatz auch über eine Minidisco und ein Open-Air-Kino. Die Besucher können sich auf Ausstellungen, Kabaretts, Zirkus, Feuershows und Live-Acts für die ganze Familie freuen. Und natürlich gehören fünf verschiedene Restaurants, eine Sport & Beach Bar sowie ein Café zum Camping-Platz. Für Einkaufsmöglichkeiten gibt es einen Supermarkt, einen Kiosk und einen Souvenirshop. Außerdem ist das gesamte Gelände mit WLAN ausgestattet.Buchbar ist die Unterkunft im Camping Arena Kazela Medulin von Mai bis Oktober unter: www.arenacampsites.com