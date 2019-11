Kostenlos parken + kostenlos Stadtbus fahren an den Adventssamstagen. In Günzburg. Stadt Günzburg und Stadtwerke erweitern Serviceangebot

„Die Mobilität der Zukunft ist vielschichtig. Deshalb fördern wir in Günzburg unterschiedliche umweltschonende Fahr- und Antriebsweisen. Der Stadtbus gehört hier dazu und so erweitert die Stadt Günzburg ihr Weihnachtsangebot für ihre Bürger, indem das Stadtbus fahren an allen vier Adventssamstagen kostenfrei möglich ist. Steigen Sie also ein und genießen Sie einen entspannten Weihnachtsbummel in unserer wunderschönen Altstadt“, sagt Oberbürgermeister Gerhard Jauernig.Neben den oberirdischen Stellplätzen sind auch die Parkplätze in den beiden Tiefgaragen an den vier Samstagen für die Besucher kostenfrei. „Für rund 2.000 Parkplätze fallen keine Gebühren an“, erklärt Lothar Böck, kaufmännischer Leiter der Stadtwerke Günzburg KU.Statt des kostenpflichtigen Parkscheins müssen Parkplatznutzer lediglich die Parkscheibe gut sichtbar auslegen, denn die Höchstparkdauer darf auch bei kostenfreiem Parken nicht überschritten werden. Das gilt natürlich nicht für die Tiefgaragen. Hier muss nur das unbezahlte Ticket an der Ausfahrtschranke eingeworfen werden. Die Stadt sowie die Stadtwerke verzichten mit der Aktion auf Einnahmen in nicht unerheblichem Maße und übernehmen die Kosten gerne. „Die Fehlbeträge sind gut investiert“, betont die Wirtschaftsbeauftragte der Stadt, Beate Agemar und weiter: „Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass solche Angebote gerade in der Vorweihnachtszeit sehr gerne angenommen werden.“Eine Übersicht über die Parkmöglichkeiten in der Innenstadt ist hier zu finden: https://www.guenzburg.de/gast/anreise/parken/.