Kinderhaus Hagenweide: fleißiger Elternbeirat finanziert Spielmaterial in Höhe von 2.000 Euro

Der Elternbeirat im Kinderhaus Hagenweide unterstützt das Personal an Veranstaltungen und kümmert sich beim Sommerfest und auf dem Laternenfest um das leibliche Wohl der Besucher. Zweimal im Jahr veranstalten die Mitglieder zudem einen Basar rund ums Kind. „Der Erlös kommt voll und ganz unseren Kindern zu Gute. Durch die Einnahmen werden Ausflüge und Sonderanschaffungen finanziert“, erklärt Elternbeiratsvorsitzende Carina Weck.In diesem Jahr ist es nun soweit: Das verdiente Geld in Höhe von 2.000 Euro wird in das Pertra-Fördermaterial investiert. Es fördert spielerisch die Entwicklung von spezifischen und unspezifischen Vorläuferfähigkeiten für Lesen, Schreiben, Rechnen und die Anbahnung von Alltagsfähigkeiten. Die Kinder dürfen nun mit diesen drei Pertra-Koffern spielen: Handgeschicklichkeit, Grafomotorik und Mathematik. Durch die Interaktionen werden auch die soziale und emotionale Kompetenz sowie die Entfaltung von Kreativität und Phantasie unterstützt.Oberbürgermeister Gerhard Jauernig und die Kinder des Kinderhauses überzeugen sich bei der Übergabe gleich selbst vom neuen Spielmaterial und staunen gemeinsam nicht schlecht, was sich alles in den Koffern befindet. „Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Engagement bei den Sonderanschaffungen und für Ihre Mühe bei der damit einhergehenden Arbeit“, sagte Oberbürgermeister Jauernig und fügte mit einem Schmunzeln hinzu „der Dank geht natürlich auch an die zahlreichen Kuchen-Esser, die mit ihrem Kauf die Anschaffung möglich machten.“„Wir hoffen, dass die Kinder ganz viel Spaß dabei haben werden. Und vielleicht folgen dann in den kommenden Jahren noch die weiteren vier Lernkoffer“, so Carina Weck.