Jugendliche sind mit ihren Ideen gefragt Jugendtreff Günzburg und Mobile Jugendhilfe starten Projekt „You & GZ“

Gemeinsam mit den jungen Leuten sollen Projekte realisiert, Freizeitmöglichkeiten erweitert und Kommunikationswege zu öffentlichen Ämtern aufgebaut werden. Die aktive Beteiligung der Jugendlichen steht dabei im Vordergrund.Bei der Auftaktveranstaltung von „You & GZ“ konnten zirka 80 Jugendliche für das Thema begeistert werden. In entspannter Atmosphäre und bei Snacks, Getränken und Partymusik wurden Ideen und Wünsche der Jugendlichen gesammelt und gemeinsam diskutiert.Demnach treibt die Jugendlichen im Wesentlichen drei Themenbereiche um, die künftig in den Teams „Party“, „Action“ und „Lifestyle“ diskutiert werden sollen. Die Teams wollen sich bei den kommenden Treffen etwa mit der Planung einer Jugenddisko oder dem Ausbau von Treffpunkten für Jugendliche in der Stadtmitte und den Ortsteilen befassen.Jugendliche und junge Erwachsene, die Interesse haben, bei „You & GZ“ mitzumachen, können sich per Telefon unter 0176-11219803 oder per E-Mail an YOUandGZ@gmx.de werden.