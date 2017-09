Anzeige

Heimat- und Bauernkriegsmuseum Blaue Ente am Tag des Offenen Denkmals

Das Heimat- und Bauernkriegsmuseum Blaue Ente hat am Tag des Offenen Denkmals 2017, 10. September 2017, von 14 – 17 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei. Besucher können die Dauerausstellung zu Stadtgeschichte und Bauernkrieg, die Sonderausstellung „Kinderfescht in Leipa – hat sein Grund in schlechta Zeita“ sowie die Ausstellungsräume zur Haus- und Brauereigeschichte besichtigen.

In der Gaststube serviert der Historische Arbeitskreis der Stadt Leipheim selbstgebrautes Bier sowie hausgemachten Most und Apfelsaft.

Interessierte aus nah und fern sind herzlich eingeladen, das Museum an diesem Tag zu besuchen.

