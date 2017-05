Happy Birthday LEGOLAND Deutschland – Familienfreizeitpark feiert 15 -jähriges Jubiläum

mit sieben Themenbereichen und über 40 Attraktionen. Detailgetreue LEGOModelle brachten die Augen von kleinen und großen LEGO Fans damals zum Leuchten. Familien unvergesslich schöne Erlebnisse zu bereiten, ist nach wie vor der Anspruch des gesamten Teams. Dafür wurde in den vergangenen 15 Jahren nicht nur in den Park, sondern auch in das eigene Feriendorf investiert.2017 kam mit LEGO NINJAGO WORLD ein neuer Themenbereichhinzu. Gefeiert wird das Jubiläum am 20. und 21. Mai mit einer großen Geburtstagsparty und einer Neuauflage des LEGOLAND Buchs, dasab 17. Mai erhältlich ist.„LEGOLAND Deutschland hat sich in den vergangenen 15 Jahren sukzessive von einem regionalen Freizeitpark zu einem internationalen Resort und einerbeliebten Kurzreise-Destination für Familien aus aller Weltentwickelt“, erläutert LEGOLAND GeschäftsführerMartin Kring. Die Eröffnung von parkeigenen LEGO thematisiertenÜbernachtungsmöglichkeiten direkt neben dem LEGOLAND im Jahr 2008war ein Meilenstein für das Unternehmen. Durch konsequente Investitionen in immer neue Übernachtungskonzepte bietet das Feriendorf heute Platz für mehr als 2.000 Übernachtungsgäste, die in der Saison 2016 aus über 100Nationen anreisten. Dass das Konzept bei Familien gut ankommt, zeigen dieTravellers‘ Choice Awards 2017 von TripAdvisor. Hier belegt das LEGOLAND Feriendorf in der Kategorie Familienhotels denersten Platz in Deutschland und im weltweiten Ranking einen fantastischen siebten Platz. Grundlage sind Millionen von Bewertungen und Meinungen der TripAdvisor-Community innerhalb eines Jahres.Die Bauarbeiten für ein neues Piraten-Hotel, das im Frühjahr 2018 im Feriendorf eröffnen soll, haben bereits begonnen.Hierfür werden weitere 26,6 Mio. Euro in den Standort Günzburg investiert.Durch den Verkauf der LEGOLAND Parkgruppe an das englischeFreizeitparkunternehmen Merlin Entertainments im Juli 2005 ergaben sich ganz neue Expansionsmöglichkeiten und Synergien mit anderen Marken der UnternehmensgruppeSo ist seit 2009 mit dem großen Indoor-Aquarium LEGOLAND ATLANTIS by SEA LIFE eine weitere Marke des Konzerns im LEGOLAND beheimatet.„Wir möchten unseren Besuchern jedes Jahr im Park etwas Neues bieten und das erwarten unsere Gäste auch von uns“, erläutert Kring. Dabei werdenauch neue Trends aufgeriffen. So schenkte der Familienfreizeitpark seinen Gästen in der Jubiläumssaison den neuenThemenbereich LEGO NINJAGO WORLD mit dem interaktiven 4D-Fahrspaß LEGO NINJAGO The Ride, in dem eine in Deutschland bislang einmalige Handgestentechnologie zum Einsatz kommt.LEGOLAND hält für seine Gästeheute über 55 Attraktionen in neun Themenbereichen bereit.Fantastische Modelle aus mehr als 56 Millionen LEGO Steinen, Achterbahnspaß, Shows, 4D -Kino und vieles mehr bereiten Familien mit Kindern im Alter von zwei bis zwölfJahren ein einmaliges Erlebnis.Auch für die Zukunft gibt es große Pläne erklärt Geschäftsführer Martin Kring: „Unsere stetig steigenden Besucherzahlen bestätigen, dass unser Resort die Ansprüche an Familienurlaub erfüllt und wir Kindern und Elternqualitativ hochwertige Erlebnisse bieten.Allein von 2015 auf 2016 durften wir 4 Prozent mehr Gäste im Park begrüßen. Diesen Weg möchten wir weiter gehen und sehen vor allem in den ausländischen Märkten großes Wachstumspotential. Daher investieren wir auch in den nächsten Jahren in den Park unddas Feriendorf.“Doch nun wird erst einmal gefeiert: Die große Geburtstagspartysteigt am 20. und 21. Maimit einer Mischung aus Musik, Shows und Mitmachaktionen. Auf der MINILAND Bühne gibt es ein buntes Geburtstagsprogramm und im ganzen Park verbreiten Straßenkünstler gute Laune. Witzige Spiele für Groß und Klein und Tanz-Shows in der LEGO Arena, bei denen es niemanden auf den Sitzen hält, sorgen zudem für ausgelassene Stimmung.Jede Menge LEGO Bauspaß darf natürlich bei einem richtigenLEGOLAND Geburtstag auch nicht fehlen. Highlight der Party ist das DONIKKL Konzert am Samstagbend mit coolem Abschlussfeuerwerk. Dafür hat der Park am 20. Mai auchextralang bis 21 Uhr geöffnet.Und wer zuhause auch noch einen Blick hinter die Kulissen des Resorts werfen möchte, kann dies mit dem „Großen Buch vom LEGOLAND Deutschland“ tun. Dieses wurde pünktlich zum Jubiläum aktualisiert und ist im LEGOLAND sowie im Buchhandel erhältlich.