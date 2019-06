Anzeige

Günzburg:Guntiafest beeinflusst Parkmöglichkeiten -Am Wochenende ändern sich die Zufahrten in die Altstadt

Nächstes Wochenende ist es wieder soweit: Am 29. und 30. Juni 2019 verwandelt sich Günzburgs Innenstadt beim Guntiafest wieder in eine riesige Tanzfläche für Jung und Alt. Zwei Tage lang wird dann in den Altstadtgässchen und auf den historischen Plätzen der Innenstadt bei einzigartiger Atmosphäre gefeiert. Für den reibungslosen Ablauf des Festes sind einige Verkehrsbeschränkungen notwendig.



Der gesamte Altstadtbereich ist für Fahrzeuge aller Art von Samstag, 29.6., 6 Uhr, bis Montag, 1.7., 10 Uhr, gesperrt. Ab Samstag, 6 Uhr, bis Montag, 9 Uhr, gilt ein generelles Parkverbot.



Der Verkehr ist für Anwohner und Zulieferer zu folgenden Zeiten gestattet: Samstag, 6 bis 14 Uhr, Sonntag, 6 bis 9 Uhr und Montag, ab 0 Uhr. Der Anwohner- und Lieferverkehr wird nördlich des Marktplatzes sowie zum Marktplatz über den Kuhberg, südlich des Marktplatzes über die Kapuzinergasse, zu den genannten Zeiten zugelassen.



Für Anwohner steht in der Zeit von Samstag, 16 Uhr, bis Montag, 9 Uhr, der Parkplatz an der Kapuzinermauer kostenlos zur Verfügung.



An der Jahnstraße werden drei Taxiplätze sowie in der Augsburger Straße zusätzliche Behindertenparkplätze eingerichtet. Die Stadtverwaltung empfiehlt Besuchern, die Parkplätze an den Randzonen der Innenstadt zu nutzen und den restlichen Weg zur Altstadt zu Fuß zurückzulegen.



An folgenden Orten sind Parkmöglichkeiten gegeben:

-Parkplätze an der Kapuzinermauer 1 und 2

-Pendlerparkplatz am Auweg

-Parkplatz "Hechtweiher", Am Weiher

- Feustle-Parkplatz, Schlachthausstraße

-Parkplatz Kirche St. Martin, Zankerstraße

-Parkplatz Krankenhausstraße

-Parkplatz Hannerstraße

-Parkplatz am Stadtbach 9 (neben der Berufsschule)

- Parkplätze Günzaue, Ichenhauser Straße

- Parkplatz Maria-Theresia-Straße (ehem. Fa. Osterlehner)

-Behördenparkplatz Landratsamt Günzburg

-Kundenparkplatz der Sparkasse Günzburg-Krumbach, An der Kapuzinermauer 2  Kundenparkplatz der Fa. REWE, Maria-Theresia-Straße (Sa. ab 20 Uhr)

- Kundenparkplatz der Fa. V-Markt, Augsburger Straße (Sa. ab 20 Uhr)

- Kundenparkplatz der Fa. denn’s Biomarkt, Geschwister-Scholl-Str. 1 (Sa. ab 20 Uhr)

