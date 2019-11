„Günzburger Altstadtweihnacht“ und Nikolausmarkt

Der traditionelle Günzburger Nikolausmarkt auf dem Marktplatz findet am 5. Dezember von 15 bis 22 Uhr statt. Zahlreiche Aussteller - darunter auch viele Vereine und Hobbykünstler - bieten weihnachtliche Artikel wie Christbaumschmuck, Wachskerzen, Holzsterne, Backwaren und Glühwein an. Der Heilige Nikolaus hat seinen Besuch fest zugesagt, ebenso das Kasperltheater und DJ Funzo mit Christmasrock ab 18:30 Uhr. Erstmals ist auch auf dem Nikolausmarkt Einweggeschirr untersagt – die Stadt Günzburg organisiert als umweltfreundliche Alternativ ein Spülmobil sowie Tassen. Wer als Standbetreiber zu wenige Trinkgefäße hat, darf sich bei der Stadtverwaltung melden.Weihnachtsgeschenke und kulinarische LeckerbissenVon gut bekannten, aber auch von neuen Standbetreibern werden bezaubernde Kleinigkeiten und ausgesuchte Überraschungen für das interessierte Publikum im Dossenbergerhof bereitgehalten: Schmuck aus Afrika, selbstgebastelte Weihnachtsdekoration, Kalligrafie- und Buchbindearbeiten und vieles mehr. Jeder kann in entspannter Umgebung das ein oder andere Weihnachtsgeschenk finden.Und weil das Bummeln in der frische Winterluft hungrig macht, gibt es an den weihnachtlich geschmückten Ständen neben bewährten kulinarischen Köstlichkeiten wie Feuerwurst, Gulaschsuppe und Süßwaren auch in diesem Jahr wieder ausgewählte faire Spezialitäten ebenso wie wechselnde vegetarische Gerichte.Buntes Bühnenprogramm im DossenbergerhofViel Abwechslung verspricht auch das Rahmenprogramm. Den Auftakt bildet am Mittwoch, 4. Dezember, der „Tag der Schulen und Kindergärten“: Günzburger Kindergartenkindern und Schüler haben an diesem Tag ihren großen Auftritt und bringen in ihrer erfrischend jungen Art weihnachtliche Lieder, Tänze und Klänge dar. Gegen 17 Uhr wird Oberbürgermeister Gerhard Jauernig den Weihnachtsmarkt offiziell eröffnen. Direkt im Anschluss werden die schönsten Christbäume aus dem Paten-Projekt der Stadt Günzburg prämiert.„Aber auch in den Folgetagen gibt es jeweils bis in die Abendstunden ein bunt gemischtes Bühnenprogramm mit zahlreichen alten Bekannten“, verspricht Georgine Fäßler, die den Markt organisiert. Sie lobt in diesem Zusammenhang die sehr gute Zusammenarbeit mit den am Markt Beteiligten – Vereine, Schulen und Kapellen. Auch Oberbürgermeister Gerhard Jauernig freut sich auf die Altstadtweihnacht 2019: „Sie ist für mich jedes Jahr ein stimmungsvoller Vorbote auf das Weihnachtsfest“.