Anzeige

Günzburg:Ausstellung " Abgestaubt& Ausgestellt"-ab 16. März im Heimatmuseum

Teil drei der Serie „Abgestaubt & Ausgestellt“ im Heimatmuseum Günzburg widmet sich dem Werk des Bildhauers Christoph Rodt (um 1578–1634) aus Neuburg an der Kammel. Rodt bildet mit seinen Altarbauten und Figuren, die Kirchen in ganz Mittelschwaben zieren, den Übergang von der Renaissance zum Barock ab und prägte die Altarbaukunst in der Region entscheidend mit. Rodts um 1625 entstandener Erzengel Michael im Günzburger Heimatmuseum steht bei „Abgestaubt & Ausgestellt“ vom 16. bis 31. März im Rampenlicht und zeigt, wie viel Geschichte sich hinter nur einer geschnitzten Altarfigur verbergen kann.

Gefällt mir

1

Einem Mitglied gefällt das: