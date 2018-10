Freiwilligenzentrum STELLWERK erobert die Herzen der dm-Kunden und gewinnt das Projekt „Helfer Herzen“

Auch der Drogeriemarkt Günzburg nahm an der Aktion "Herz zeigen!" teil. Kunden des Drogeriemarktes waren aufgerufen, zwischen zwei Spendenempfängern abzustimmen. Zur Auswahl standen das Projekt „Schülerpaten“ des Freiwilligenzentrums STELLWERK und das Technische Hilfswerk (THW), Ortsverband Günzburg. Abgestimmt wurde per Herzkärtchen, das in eine der beiden dafür vorgesehenen Säulen geworfen werden konnte. Für den Spendenpartner mit den meisten Stimmen gab es 600 Euro, für den anderen 400 Euro. Bei einem Gleichstand erhielten beide Organisationen 500 Euro.„Wir freuen uns sehr, dass wir die meisten Stimmen erhalten haben und somit die 600 Euro dem Projekt „Schülerpaten“ des Freiwilligenzentrums STELLWERK zugutekommen“, so Inge Schmidt, Leiterin des Freiwilligenzentrums STELLWERK.Deutschlandweit beteiligten sich rund vier Millionen Kunden in den mehr als 1950 dm-Märkten. Bei dieser Aktion wurden insgesamt mehr als 1,9 Millionen Euro an rund 3800 Organisationen und Vereine ausgereicht.