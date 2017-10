Fotokurs „Blende, Zeit & Bildgestaltung“

Günzburg : PhotoTreff |

Raus aus der Automatik! Üben Sie den Umgang mit ISO, Blende, Zeit und Tiefen-schärfe. Wir zeigen ihnen was ein gutes Bild ausmacht. Es geht um den „richtigen Blick“, die beste Perspektive sowie den perfekten Bildaufbau. Grundlagen im Um-gang mit der eigenen Kamera werden vorausgesetzt. Das Gelernte werden wir so-fort in die Praxis umsetzen. Mitzubringen: Fotoausrüstung, Stativ, Bedienungsanlei-tung der Kamera.

Termin unabhängig bieten wir individuelle Einzelcoachings. Sie bestimmen die Themen - Sie stellen Ihre Fragen, wir antworten und zeigen wie es geht. - Das Ein-zelcoaching findet an Ihrem Wunschtermin statt.