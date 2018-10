Fotokalender der Stadt Günzburg geplant Fotografen haben 12 Monate Zeit, Günzburg abzulichten und Fotos einzureichen

Am Fotokalender-Wettbewerb der Stadt Günzburg nehmen die Personen teil, die bis zum 15. September 2019 ein bis max. drei Fotos an die Pressestelle gesandt haben. Zugelassen sind natürlich nur Fotos, die auch in Günzburg aufgenommen wurden. Wohnort und Alter des Fotografens sind egal. Die genauen Teilnahmebedingungen sind ab sofort unter www.guenzburg.de/aktuelles/guenzburg-in-bildern/ veröffentlicht.„Wir sehen in den Sozialen Medien täglich so viele schöne Fotos unserer Stadt. Genau diese wollen wir auch gedruckt zeigen und haben uns für die Form eines Kalenders entschieden“, erklärt Anja Hauke, Leiterin der Tourist-Information, den Hintergrund.Oberbürgermeister Gerhard Jauernig freut sich auf den Fotokalender, der voraussichtlich Ende November 2019 erscheint: „Wir haben in Günzburg zahlreiche Bürgerinnen und Bürger, deren Hobby oder gar Beruf das Fotografieren ist. Ihnen bieten wir nochmals eine Plattform, ihre Werke in der Öffentlichkeit zu zeigen.“ Auf die aufgenommenen Perspektiven der Stadt sei er sehr gespannt.