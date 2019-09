Fliegende Beine schlugen Holzbretter im Alten- und Pflegeheim der Heiliggeist-Spitalstiftung durch Großmeister Jakob Beck, Gründer und Präsident des Budo-Center Europa, feierte 88. Geburtstag

Großmeister Beck ist ein ganz besonderer Bewohner unseres Hauses, so die Heimleitung Gabriele Kunze. Jakob Beck machte den Kampfsport zu seiner Lebensaufgabe und erfand vor über 50 Jahren den „Allkampf“, welcher heute in vielen Ländern in den Kampf- und Polizeischulen gelehrt wird. Das war Anlass, ihm und damit auch den Mitbewohnern des Hauses eine ganz besondere Überraschung zu bereiten.Jakob Beck staunte nicht schlecht, als er an seinem Geburtstag, in den Garten begleitet und dort von 20 Schülern im Kampfanzug nach Taekwondo-Art begrüßt wurde. Besonders groß war die Freude über bekannte Gesichter, wie Reinhold Fixle, seinen ehemaligen Schüler im Allkampf und heutigen Leiter der Teakwondo-Schule Ichenhausen sowie sein allererster Schüler Oskar Schorer, der noch mit 91 Jahren aktiv trainiert.Dem Großmeister zu Ehren wurde eine Stunde lang allen Bewohnern und Besuchern Einblick in die Kampfkunst durch Zweikämpfe und Verteidigungskampf gegeben. Für alle Zuschauer war es ein Erlebnis, fliegende Beine und kraftvolle Hände, die dicke Holzbretter durchschlugen zu beobachten, so die Heimleitung Kunze über den Besuch der Ichenhausener Teakwondo-Schule