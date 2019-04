Erstes art’otel für London entsteht in Hoxton- Mit 343 Gästezimmern und Kunst von Banksy

Der architektonische Stil und das Innendesign des art'otel london hoxton sind von Kunst inspiriert und bilden eine Brücke zu den neuen kulturellen Zentren Hoxtons und Shoreditchs. Das Hotel ist Teil eines umgerechnet 210 Millionen Euro teuren Entwicklungsprojektes, das auch Originalwerke des Künstlers Banksy beherbergt. Die Kunst wird erhalten und der Öffentlichkeit zukünftig zugänglich sein. Voraussichtlich im Sommer 2019 beginnt der nächste Bauabschnitt des 27 Stockwerke hohen Objekts, das 343 Gästezimmer und Suiten sowie fünf Büroetagen bestehen wird.In den obersten Etagen sind eine Lounge, eine Bar, ein Fitnessstudio und ein Restaurant geplant, die alle einen atemberaubenden Blick auf die Skyline Londons bieten. Die unteren Etagen sind für Galerieräume reserviert und bieten wechselnde Ausstellungen sowie kulturelle und künstlerische Veranstaltungen, die etablierte und aufstrebende Talente auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene unterstützen. Im Erdgeschoss werden separate Eingangsbereiche für das Hotel und die Büroetagen entstehen. Rolltreppen führen zu einem Zwischengeschoss für die Rezeption und ein zweites Restaurant. Die unteren vier Stockwerke des Gebäudes dehnen sich auf die gesamte Fläche des Grundstücks aus und beherbergen Teile der Küche, des Fitnessraums, des Pools und der Sauna.Kunst ist seit jeher das Herzstück der Marke art’otel©. Besucher, Bewohner und Gäste werden dazu ermutigt, den kreativen, künstlerischen Prozess mit zu (er)leben, zu erfahren und zu atmen. Das art'otel london hoxton wird seine künstlerische Leitung durch hauseigne Künstler und Innenarchitekten verantworten, diese werden in Kürze ernannt. Gemeinsam werden sie eine Sammlung von Werken kuratieren, die exklusiv im gesamten Gebäude ausgestellt werden, einschließlich der Gästezimmer, der öffentlichen Bereiche und der Galerie. Die Entwürfe spiegeln die kulturellen Einflüsse von Hoxton und seiner lebhaften Gesellschaft wider.Boris Ivesha, President & Chief Executive Officer der PPHE Hotel Group, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, dass die Arbeiten zur Eröffnung dieses Vorzeigeprojekts voranschreiten und unsere hundertprozentige Tochtergesellschaft und Marke art'otel in einen weltweit für Kunst und Kultur bekannten Londoner Stadtteil bringen. Die Zusammenarbeit mit der lokalen Gemeinschaft und der Kunstszene wird eine unserer Hauptprioritäten sein. Wir haben uns bereits verbindlich dazu ausgesprochen, die Galerie das ganze Jahr über für Besucher kostenfrei zu öffnen. Wir freuen uns darauf, einen langfristigen Wert für die Marke zu schaffen und art’otel london hoxton zusammen mit art'otel london battersea power station und dem kürzlich angekündigten New York City-Projekt zu sehen, welches das erste art’otel außerhalb Europas sein wird. "Auch das Projekt in New York City passt perfekt in die Entwicklungsstrategie der Marke art’otel©, die sich auf Immobilien in erstklassigen Lagen konzentriert. Das Hotel entsteht in einer beneidenswerten Lage von West Chelsea und bietet einen Blick auf die berühmte Skyline. Nur einen kurzen Spaziergang entfernt sind der Meatpacking District, die Penn Station, der Madison Square Garden und die Hudson Yards, die größte private Immobilienentwicklung in den USA, die im März 2019 eröffnet wurde. Die Nachbarschaft ist berühmt für Kunstgalerien und Sammlungen. Die Eröffnung von 98 Gästezimmern und 55 Wohneinheiten ist für 2023 geplant und wird den künstlerischen Kern der Gemeinde perfekt ergänzen.Das dritte Projekt der Gruppe, das art’otel london battersea power station, liegt ebenfalls voll im Eröffnungsplan. Es wird in einem anderen Londoner Wahrzeichen, der Battersea Power Station, entstehen. Die ersten drei Bauabschnitte sind bereits abgeschlossen. Das Hotel mit seinen mehr als 160 Gästezimmern mit Blick auf die Skyline und kuratierte Gärten, Galerien sowie Restaurant und Bar werden voraussichtlich 2022 eröffnet.Das art’otel london hoxton belegt einmal mehr die Vision des Markeninhabers PPHE Hotel Group und die Strategie, Immobilien zu entwickeln, welche in deren Sicht ein erhebliches Aufwärtspotenzial haben, um Wachstum und langfristigen Wert sowohl durch das Immobilienportfolio als auch durch den Betrieb zu steigern.Die art'otel-Entwicklung baut auf den Erfolgen der Marke in Amsterdam, Berlin, Köln und Budapest auf.Weitere Informationen finden Sie unter www.artotels.com.