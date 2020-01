Anzeige

Erfolgreiche Saison 2019/2020 in der Wilhelma in Stuttgart Christmas Garden Stuttgart begeisterte knapp 150.000 Besucher

Am vergangenen Montag, 6. Januar, schloss der Christmas Garden Stuttgart nach erfolgreicher zweiter Saison für diesen Winter seine Pforten. In gut sieben Wochen flanierten seit Mitte November knapp 150.000 Besucher über den illuminierten Weihnachts-Rundweg, der bereits zum zweiten Mal den Zoologisch-Botanischen Garten Wilhelma in Baden-Württembergs Landeshauptstadt zum Leuchten brachte. Das Konzept des Christmas Garden ist auch in der nun zu Ende gegangenen Saison sehr gut angekommen. Die erreichten Besucherzahlen sind Indiz dafür, dass mit dem Christmas Garden in Stuttgart innerhalb kürzester Zeit ein Format etabliert werden konnte, das die Menschen anzieht und begeistert. Auf einem etwa zwei Kilometer langen Rundweg konnten Familien, Freunde und Pärchen einen wunderbaren und besinnlichen Abend in zauberhafter Umgebung voller Entdeckungen verbringen. Das technisch aufwendig inszenierte Show-Format überzeugte mit Millionen von Lichtpunkten und bunte Illuminationen, die den traditionsreichen zoologisch-botanischen Garten in ein vorweihnachtliches Glanzmeer tauchten.



Die Entwicklungszeit des Formats aus Lichtkunst, Musik und Sounddesign betrug über zehn Monate und mehr als 300 Mitarbeiter waren an der Planung und Umsetzung des Christmas Garden beteiligt der dieses Jahr erstmalig an insgesamt sechs Standorten im In- und Ausland präsentiert wurde. Die Besucher wurden nicht nur von unzähligen glitzernden und funkelnden Lichtinstallationen begeistert, sondern auch von einem darauf abgestimmten state-of-the-art Musikkonzept, für das der Komponist und Sound-Designer Burkhard Fincke verantwortlich zeichnete.



Der Reinerlös des nostalgischen Karussells in Höhe von 5.000 Euro fließt auch dieses Mal an Herzenssache e.V. Bei jeder Karussellfahrt taten die Besucher damit etwas für den guten Zweck, denn die Spenden kommenden Kindern und Jugendlichen in der Region unmittelbar und nachhaltig zugute.



Christian Diekmann, Vorstand der DEAG und Geschäftsführer der Christmas Garden Deutschland GmbH, zur erfolgreichen Saison 2019/2020 in Stuttgart: „Wir sind mit dem Christmas Garden Stuttgart sehr zufrieden. Die Resonanz der Besucher war wirklich überwältigend und die erzielten Besucherzahlen haben unsere Erwartungen noch einmal übertroffen. An dieser Stelle möchte ich mich vor allem bei C² CONCERTS für die Zusammenarbeit bedanken, die dieses weitere furiose Jahr erst ermöglicht haben. Wir freuen uns bereits jetzt auf eine Fortsetzung des Christmas Garden Stuttgart in der nächsten Saison!“



Die gute Zusammenarbeit mit der Wilhelma spielt aus Sicht von Christian Doll, Geschäftsführer von C² CONCERTS GMBH, eine große Rolle für den Erfolg: „Auch dank der vertrauensvollen Partnerschaft und des engen Austauschs mit den Verantwortlichen der Wilhelma ist der reibungslose Ablauf eines so gewaltigen Projekts erst möglich. Die durchweg positive Rückmeldung zeigt uns, dass die Besucher eine wahrlich magische Reise genossen haben!“

„Christmas Garden Stuttgart hat sich als Volltreffer erwiesen“ ergänzt Dr. Thomas Kölpin, Direktor der Wilhema. „Die Kombination unseres Zoologisch-Botanischen Gartens und der effektvollen Illumination des historischen Parks mit den denkmalgeschützten Gebäuden von König Wilhelm I. passt wirklich wunderbar. Für die Gäste ist es zudem eine ungewöhnliche Möglichkeit, die Wilhelma auch einmal im Dunkeln zu erleben. Schon die Premiere in der Wintersaison 2018/19 wurde gleich sehr gut angenommen. Jetzt hat die zweite Auflage die gestiegenen Erwartungen noch deutlich übertroffen.“

