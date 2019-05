Eine ganz besondere Überraschung für Mamas-25 Torten gab es zu gewinnen

. Die Torten werden von den Bäckereinen und Konditoreien: Cafe Kaiser, Kaiserbäck, Bäckerei Weindl& Zitherbäck gestiftet . Am Samstag vor dem Muttertag wurden bei Mode Wiedemann die glücklichen Gewinnerinnen gezogen und gleich die Gewinne überbracht . Angelika Hosser, die stellvertretende Vorsitzende der Werbegemeinschaft erklärt, dass es diese Aktion schon seit mehr als 15 Jahre gibt, jedoch mit Unterbrechung ."Wir haben lange damals überlegt“, so Hosser,“wie wir den Müttern eine Freude machen können“ . Da es mit den Blumen sehr schwierig ist, kam die Idee 25 Torten unter den Kunden zu verlosen.„Die Resonanz“, so erzählt Angelika Hosser weiter, „ist sehr gut .“