DONAU 3 FM sucht die MISS ULM 2018 -Am kommenden Sonntag im Blautal Center

„Für die MISS ULM-Wahl ist es wichtig, authentisch zu bleiben. Dass man zeigt, gerne aus unserem Schwabenländle zu kommen und die Sympathie, die Ulm auszeichnet, auch ausstrahlt.“ rät Vorjahressiegerin Vanessa Fülle, aus Gerlenhofen bei Senden, den 20 Kandidatinnen, welche dieses Jahr um die Krone der MISS ULM kämpfen.Neben der Siegerin von 2017 werden vier weitere Mitglieder in der diesjährigen Jury sitzen: Ex-Bachelor Jan Kralitschka, BLAUTAL-CENTER Manager Guido Reuter, KSM-Verlagsleiter Michael Köstner und DONAU 3 FM Programmleiter Marco Worms. „Die Resonanz auf die Wahl war gigantisch! Wir sind gespannt auf 20 wunderschöne, junge Frauen, welche sich besonders aus den fast 100 Anmeldungen hervorgetan haben.“, freut sich Worms. Und weiter: „Das macht die Wahl natürlich nicht einfacher für uns. Neben dem Äußeren werden wir auch auf die Schlagfertigkeit, Natürlichkeit und Sympathie der Kandidatinnen achten müssen.“.Präsentieren werden sich die Teilnehmerinnen der MISS ULM Wahl zunächst in Abendmode und durch ein kurzes Laufsteg-Interview. Im Anschluss folgt für die Damen ein Durchgang im Summerlook und danach die spannende Siegerehrung. DONAU 3 FM Moderatorin Alexandra Phillipps wird den Event moderieren. Sie hat es übrigens 1999 bis zum „Miss Germany“-Titel geschafft.Beginn der Veranstaltung am Sonntag ist um 14 Uhr im BLAUTAL-CENTER Ulm, der Eintritt für Zuschauer ist kostenlos genauso wie die zahlreichen Parkplätze des Shopping-Centers.