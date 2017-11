Den Winter im LEGOLAND Feriendorf genießen

Im Restaurant Dschungel Buffet findet an ausgewählten Sonntagen von 9 bis 14 Uhr ein großer Brunch statt. Am reichhaltigen Frühstücksbuffet und dem darauf folgenden Mittagsbuffet ist für jeden Gaumen etwas dabei. Wer richtig ins LEGO Gefühl eintauchen möchte, kann an neun ausgesuchten LEGO Familienwochenenden in der Königsburg nächtigen und sich am nächsten Morgen ganz entspannt an den Frühstückstisch setzen.Englisch, rosa, durchgebraten: Im Steak House Restaurant entscheidet der Gast am offenen Grill, wie er sein Steak gern hätte. Wer nach dem Steak Bewegung braucht, hat die freie Wahl: Donnerstags können die Teams beim Steak & Bowl auf acht Bowling-Bahnen ihre Kugeln rollen lassen. Beim Disco-Bowling am Samstag gilt es im Schein der Diskokugel und mit Partyhits im Ohr alle Pins zu treffen. Burger-Fans kommen sonntags bei Burger & Bowl auf ihre Kosten.Kleine Auszeit für ErwachseneAusgesuchte Weine und das dazu passende Vier-Gänge-Menü werden am 20. Januar 2018 beim Wine & Dine im Steak House serviert. Hier können Feinschmecker ausgiebig genießen und dabei den Tipps eines Top-Sommeliers lauschen.Am Valentinswochenende lässt das LEGOLAND Herzen höher schlagen: Zu Live-Musik und Kerzenschein servieren wir Paaren, Verliebten und Pärchen in spe zum Candle-Light-Dinner ein Vier-Gänge-Menü der besonderen Art. Ganz Romantische können den Abend in einer der königlichen Burggemächer ausklingen lassen.Weihnachten im LEGOLANDIm LEGOLAND wird Weihnachten am 26. Dezember gleich zweimal gefeiert: Beim reichhaltigen Weihnachtsbrunch von 9 bis 14 Uhr nimmt das Gastronomie-Team den Feiertagsstress den Gästen ab. Krönender Abschluss ist das Weihnachtsbuffet von 11 bis 14 Uhr – hier werden den Gästen weihnachtliche Spezialitäten auf der festlich geschmückten Tafel serviert.Weitere Informationen, Termine und Preise gibt es unter: LEGOLAND.de/Winterangebote; Reservierungen unter: 08221-700 9493 (ab 14 Uhr)