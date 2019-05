Das Programm beim 13. Münsteraner Oktoberfest

Das beliebteste Fest nördlich des Weißwurst-Äquators wird am Donnertag, 8.10. um 17.30 Uhr in den Uni-Wiesn Teil 1 gewandelt. Bei dem eigenen Event der Münster Studis, treten wie schon 2016 die „Partyräuber“ und der studenta Resident DJ André Becker auf.Das Bergfest findet am 05.10. statt, wenn die Stimmung überschäumt bis die Lederhose kracht!Am Donnerstag, d. 10.10. präsentiert das Münsteraner Oktoberfest den Uni-Wiesn Teil 2! Mit der Band „Partyräuber“ und DJ André Becker steht die Studi Gaudi des Jahres an!Das große Finale am 12.10. bestreiten erstmals die „Emsperlen“.Mit dem obligatorischen Fackellauf um 24 Uhr wird die Wiesn gebührend ausgeklungen.Natürlich dürfen das Weißbier und die deftigen bayrischen Schmankerl nicht fehlen. Die Maß König Ludwig Hell kostet in diesem Jahr 10,50 € und ist damit fast einen ganzen Euro günstiger als auf der Theresienwiese. „Wiesnbrettl“, Hendl & Haxe, Brezn & Co. liefern dafür die passende Grundlage. Neben dem Zelt kann man zudem in einer Original Tiroler Schirmbar feiern. Von Stehplätzen für 10 Euro über verschiedene Sitzplatzkategorien bis zur Emporenbox für 20 Personen stehen Ticketoptionen für jedes Budget zur Verfügung. Alle Infos und den Saalplan zum Download findet man auf: https://www.oktoberfest-muenster.de/ Da wundert es kaum, dass 1 LIVE das Münsteraner Oktoberfest zum besten NRWs gekürt hat und RTL es sogar für das beste nördlich des Weißwurst-Äquators hält!13. Münsteraner Oktoberfest21. September - 12. Oktober 2019FestzeltAlbersloher Weg 5848155 Münster